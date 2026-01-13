Slušaj vest

Bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić ponovo zagovara osnivanje bosanske pravoslavne crkve (BPC), čime raspiruje verske tenzije! Episkopi Srpske pravoslavne crkve oštro su reagovali na njegove provokacije i jasno poručili da takva crkva nikad nije postojala, niti će postojati, te da takva ideja vuče u rat!

Cerić, koji je 2014. godine bio kandidat za bošnjačkog člana Predsedništva BiH, kaže da bi "BPC bila dokaz istorijskog kontinuiteta BiH, faktor mira i poslušnica bosanske države".

- Vaš tekst, gospodine Ceriću, o BPC miriše tamjanom Drugog svetskog rata, kad je stvorena po zlu čuvena NDH, u kojoj je sam Ante Pavelić 1942. godine stvorio fantomsku HPC, s ciljem da sve Srbe na prostoru NDH najpre pretvori u Hrvate pravoslavne vere, a malo kasnije i u katolike. Dobro znate da je NDH ostavila iza sebe hiljade i stotine hiljada nevinih žrtava, pripadnika svih naroda koji su živeli u BiH, pa se otud pitamo: da li ste svesni da svojim osnivanjem BPC puštate iz boce duhove NDH fašizma, domobranstva, Handžar divizije, Jasenovca i drugih logora iz Drugog svetskog rata? - odgovorio je mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije i dodao:

- Ne znamo da li ste svesni da ovom najavom ponovnog formiranja BPC najavljujete, svesno ili nesvesno, to pomenuto vreme s početka Drugog svetskog rata, vreme razaranja, nevinih žrtava i međusobnog istrebljenja naroda. Svojom najavom osnivanja BPC vi najavljujete rat na prostoru BiH, nikako mir, jer BPC nikako nije tvorevina mira, nego tvorevina rata.

Mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije

Opasna retorika

Episkop Fotije je istakao da se nada da se Cerićeva ideja neće ostvariti, jer bi to bila "pogibija za sve narode koji žive u BiH i Republici Srpskoj":

- Najavom svoje BPC vi ste za rat, a ne za mir, a znamo da je običan narod sit ratova.

Usledila je i reakcija episkopa bihaćko-petrovačkog i rmanjskog Sergija, koji je naglasio da takva crkva nikada nije postojala, niti će ikada postojati.

Episkop Sergije

- Taman kad se uhvatilo malo predaha od opasne retorike, koja ovoj zemlji nikada nije donosila mir, već nemir, sukobe i ratove, odnekud, ničim neizazvan, javio se Mustafa Cerić s predlogom da se formira bosanska pravoslavna crkva. Valjda je Cerić rešio sve probleme u versko-političkom životu Bošnjaka, pa je odlučio da se pozabavi pravoslavnim Srbima i njihovom crkvom u želji da, kako sam kaže, poveže "državnost, duhovnost i identitet" - naveo je episkop Sergije u saopštenju i dodao:

- Da nije tužno, bilo bi smešno. Odlučan da prekroji identitet zemlje u koju se zaklinje (jer je istoriju odavno prekrojio), gospodin Cerić u svom (dnevno)političkom zanosu oštri otupelo političko koplje kako bi njime prekratio postojanje Srpske pravoslavne crkve i sveo je, pod drugim imenom, u granice bosanskog pašaluka, koji još uvek živi u njemu i njemu sličnima.

Cerić ponovo zagovara osnivanje bosanske pravoslavne crkve (BPC)

Islamska zajednica da se ogradi

Episkop Sergije je dodao da Cerić ne zna, ili se pravi da ne zna, da je hrišćanstvo u Bosni daleko starije od same Bosne, kao ni to da je Sveti Sava lično, nakon dobijanja autokefalnosti, osnovao eparhije čiji su episkopi upravljali Crkvom zapadno od Drine:

- Ne zna gospodin Cerić i nikad neće znati da se crkve ne osnivaju u stranačkim kabinetima, jer ovo nije ni Nezavisna Država Hrvatska niti kabinet ukrajinskog predsednika pa da se crkve osnivaju kao što se osnivaju kulturno-umetnička društva. U stanju izuzetno visoke političke temperature, a u želji da ugrabi još koju mrvu medijske pažnje, gospodin Cerić u svojoj nenadanoj brizi za pravoslavnu crkvu i njene vernike nepozvan predlaže (ponovno) osnivanje bosanske pravoslavne crkve s "vlastitim kanonima, vlastitim sedištem i jasnom lojalnošću bosanskoj državnosti".

Episkop je pozvao Islamsku zajednicu BiH da se ogradi od ovakvih istupa bivšeg reis-ul-uleme.

- Ponoviću na kraju, po ko zna koji put, Bosnu će uništiti upravo oni koji se u nju najviše kunu. Zato, gospodine Ceriću, odmorite se malo i pustite ovu zemlju da diše - zaključio je episkop Sergije.

Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči, protojerej-stavrofor Darko Đogo, izjavio je za RT Balkan da je do rata u BiH dovela ideja da se srpski narod svede na status "raje", o čijoj sudbini bi odlučivao neko u Sarajevu, a sada taj isti zloduh majorizacije pokušava da izvuče iz boce bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić.

- Cerić svojim predlogom priziva povratak ne samo 1941. godine već i 1992. U njegovim rečima vidim zlokobnu podudarnost s vremenom NDH, ali i sa svima koji danas nasrću na kanonsko pravoslavlje, od Crne Gore do Ukrajine. Cerić ne poznaje istoriju BiH, odnosno Srba, SPC je na prostoru Huma, današnje Bosne, zapadno od Drine, uvek bila svoja na svome i stožer srpstva i pravoslavlja.

Miodrag Linta

Miodrag Linta U Hrvatskoj žele da zabrane SPC Na Badnji dan se i u Hrvatskoj promovisala ideja osnivanja hrvatske pravoslavne crkve uz učešće vodećih ljudi stranke Domovinski pokret, koja je deo hrvatske vlasti, upozorio je Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona. - U Splitu je organizovan prijem od strane ustaškog udruženja Hrvatski pravoslavni centar iz Vukovara, na čijem je čelu hrvatski veteran i srpski izrod Predrag Mišić iz Vukovara. Grb njegovog udruženja je u suštini grb Hrvatske pravoslavne crkve, koju je poglavnik Ante Pavelić osnovao 1942. godine. Glavni cilj Hrvatskog pravoslavnog centra jeste osnivanje hrvatske pravoslavne crkve. Mišić se zalaže za zabranu delovanja Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj jer je tobože širila netrpeljivost prema drugim narodima, a naročito prema hrvatskom narodu. Drugi cilj Mišića i Domovinskog pokreta jeste otimanje manastira, crkava i drugog nasleđa i imovine SPC i davanje u vlasništvo hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Treći cilj jeste nastavak asimilacije Srba i njihovo pretvaranje u pravoslavne Hrvate kao prvi korak ka pokrštavanju - naveo je u saopštenju Linta.

Teolog Miloš Stojković

Teolog Miloš Stojković naglasio je za Kurir da iza poruka Mustafe Cerića, a prethodno i Hrvata, nesumnjivo stoji pokušaj udara na Srbiju i srpske interese.

- Srpski neprijatelji znaju da je crkva bila i ostaće jedan od osnovnih stubova očuvanja srpskog naroda i identiteta srpskog. Zato imaju nameru da je lome i da iniciraju neke kvazicrkve, u stvari sekte, koje nemaju nikakve veze s kanonima na kojima crkva nastaje i počiva, niti imaju istorijsko utemeljenje. Ovo je samo politička provokacija, koja dokazuje da ih boli što im nije uspeo pokušaj obojene revolucije u Srbiji, u kome su učestvovali velikim delom i Hrvati, ali i srpski neprijatelji iz BiH jer se protive jakoj Republici Srpskoj. Dakle, ovo je čista politička provokacija i nema veze ni sa čim duhovnim. U tome nikada neće uspeti. Niti Cerić niti bilo koji ustaša jer je SPC, s patrijarhom Porfirijem na čelu, dovoljno hrabra da našu crkvu odbrani - rekao je Stojković.