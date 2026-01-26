Najveći deo onoga što ljudi rade tokom dana vođen je navikama, a ne svesnim donošenjem odluka

Najnovije istraživanje objavljeno u januaru 2026. otkriva postojanje direktnih neuronskih puteva koji povezuju moždani korteks sa limfnim čvorovima, pružajući konačan dokaz da psiha upravlja odbranom organizma.

Decenijama su naučnici spekulisali da postoji veza između mentalnog stanja i fizičkog zdravlja, ali su mehanizam kojim „nematerijalna” misao postaje „materijalni” odgovor organizma ostali enigma. Sve do sada.

Direktna veza između mozga i imunog sistema

Tim stručnjaka sa Univerziteta u Kembridžu, čije rezultate prenosi The Guardian, uspeo je da mapira ono što nazivaju „telegrafskom linijom” između mozga i imunog sistema.

Ovo otkriće sugeriše da naš prefrontalni korteks – deo mozga odgovoran za složeno planiranje i emocije – može direktno da stimuliše ili suprimira proizvodnju T-ćelija.

To znači da hronični stres ili pozitivna očekivanja nisu samo „osećaji”, već konkretne instrukcije koje mozak šalje odbrambenim mehanizmima.

- Mi više ne govorimo o metaforičkoj vezi uma i tela - kaže dr Sara Dženkins, vodeći istraživač na projektu.

- Videli smo fizičke neuronske niti koje završavaju direktno u tkivima gde se formiraju antitela. Ovo je prekretnica koja bi mogla potpuno da promeni način na koji lečimo autoimune bolesti - dodaje dr Dženkins.

Ovo otkriće objavljeno je u trenutku kada se globalni zdravstveni sistemi suočavaju sa porastom bolesti povezanih sa stresom.

Budućnost lečenja - sinteza lekova i neuroloških terapija

Prema izveštaju, budućnost medicine neće se oslanjati isključivo na farmakologiju, već na sintezu preciznih lekova i neuroloških terapija koje ciljaju ove novootkrivene puteve.

Za pacijente koji se bore sa upalnim procesima, ovo znači da bi „trening mozga” uskoro mogao postati obavezan deo terapijskog protokola, rame uz rame sa najsavremenijim antibioticima.

Dok naučnici slave, sociolozi upozoravaju na izazove. Ako naše misli direktno utiču na imunitet, odgovornost za zdravlje postaje još teži teret za pojedinca.

Zato neki stručnjaci poručuju - Ovakav naučni proboj trebalo bi da natera zdravstvne sisteme da hitno revidiraju svoje strategije mentalnog zdravlja, jer ono više nije pitanje „dobrog raspoloženja”, već suštinske biologije opstanka.