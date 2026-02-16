Slušaj vest

Bolesti za koje su mnogi mislili da su iskorenjene ili su odavno zaboravljene usled malog broja obolelih, u mnoge zemlje vratile su se na velika vrata. Kao glavni uzrok naveden je rapidan porast otpora prema vakcinama. Kako bi se, na primer, eliminisala pojava malih boginja procenat vakcinacije mora da bude veći od 95 odsto, procene su Svetska zdravstvena organizacija. Taj procenat međutim u poslednjih nekoliko godina drastično je manji. Razlozi su brojni, a epidemiolozi pesimistični.

- Vakcinacija je ekstremno važna, a ovo je nažalost doba populizma i demagogije i to je tako u celom svetu. Prošle godine amerikanci su imali 2.500 obolelih, sada samo u januaru imaju 660 obolelih od malih boginja. Tako da se ta bolest vraća na velika vrata, biće sve više obolelih, biće i umrlih, to je bolest koja hoce da udari i na centralni nervni sistem, da ostavi trajne fizičke i psihičke posledice - ističe Zoran Radovanović, epidemiolog.

Nažalost, sem morbila, brojne bolesti i infekcije koje zahtevaju obaveznu vakcinaciju takođe kucaju na vrata. Imunolozi tvrde da je individualan pristup ključan, a da pre vakcinacije, telo mora biti zdravo da ne bi došlo do komplikacija.

Kada dolazi do reakcije na vakcinu

- Svi koji imaju reakciju na vakcinu, imaju poremećaj imuniteta, da imaju ispravan sistem oni bi ispravno reagovali, ali mi se u to ne udubljujemo nego lečimo bolesti kao posledicu. Ja znam puno dece koje sam ja doveo u ispravno stanje i oni sad primaju vakcinu bez ikakvih problema - kaže dr Borislav Kamenov, imunolog.

U našoj zemlji vakcinacija nakon perioda korone u blagoj je stagnaciji, poverenje u vakcine je narušeno, ali se pravila znaju.

- Kod nas, po propisima, u kolektiv mogu da uđu samo vakcinisana deca. Druga je stvar kako se to sprovodi jer pedijatar treba da prijavi roditelje koji nisu vakcinisali dete, onda dođe neki klipan i preti pedijatru, znaci pedijatar mora da popuni prijavu i da obavesti inspekciju, a onda treba da ide i na sud i sve je to glavobolja, tako da je nekim pedijatrima jednostavnije da zažmure - dodao je Radovanović.

Saveti imunologa

A kako bismo bolest sprečili, a vakcinu primili kao zdrave osobe, najvažnije je da poslušamo savete imunologa.

- Moj savet je da se sagleda stanje, da se radi na promocija zdravlja, da se vidi kakva je ishrana, koje lekove za imunitet koristimo koje ne bi smele da se koriste - rekao je Kamenov.

Dobar glas daleko se čuje, a loš još dalje, kažu stručnjaci, jer manji procenat komplikacija nakon vakcinacije, vrlo često izazove burne reakcije u javnosti. Međutim, i pored toga, ne smemo zaboraviti da su vakcine spasile civilizaciju. I zato, ukoliko želimo da eliminišemo bolesti koje je odavno trebalo iskoreniti, važno je da pratimo savete svojih lekara i verujemo više nauci, a manje nedokazanim pričama.

