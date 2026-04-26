Nisu to umišljaji - naše telo reaguje na svaku oscilaciju u temperaturi, promeni vazdušnog pritiska i vlažnosti. Kada temperature naglo padnu, krvni sudovi se sužavaju, srce radi jače, a krvni pritisak raste. Kada naglo otopli, dolazi do širenja krvnih sudova, pada pritiska, malaksalosti i vrtoglavice.

Organizam pokušava da se prilagodi, ali kod osetljivih osoba - posebno srčanih bolesnika i onih sa hipertenzijom - te promene mogu biti ozbiljan okidač.

Zašto nas promene vremena čine razdražljivima, umornima, bezvoljnima i kako atmosferski pritisak utiče na cirkulaciju i nivo kiseonika u krvi, za Kurir televiziju, otkrio nam je prof.dr Petar Seferović - kardiolog.

- Ako je čovek zdrav i ima normalan kardiovaskularni sistem, vremenske promene mu u principu ne smetaju. Međutim, kod ljudi koji već imaju oštećen kardiovaskularni sistem, posebno kod onih kod kojih je bolest odmakla, šansa da osete tegobe usled promena vremena je znatno veća - objasnio je Seferović.

prof. dr Petar Seferović, kardiolog

Umerenost kao ključ za očuvanje srca

Dodao je da promene vremena mogu izazvati tegobe kod osoba sa srčanim problemima, pa je važno da prilagode aktivnosti i izbegavaju ekstremne uslove.

- Širenje i sužavanje krvnih sudova, kao i povećan ili smanjen srčani rad, osnovni su razlozi zbog kojih ovi pacijenti dobijaju određene simptome. Najvažnije je da ih stalno podsećamo na umerenost - ona je, u stvari, lek protiv većine problema. Ako pacijent zna da mu ne prija hladnoća ili suva, velika toplota, treba da izbegava izlazak i da svoje dnevne i porodične aktivnosti prilagodi tim uslovima.

Ovo je posebno važno za osobe sa anginom pektoris ili suženim arterijama srca, kod kojih velike hladnoće ili toplote mogu izazvati anginozni bol, a u nekim slučajevima i dovesti do infarkta - kaže.

Opasnost od neprepoznate bolesti srca

Nadovezao se da četvrtina ljudi sa suženim arterijama srca ne zna da je bolesna, a upravo oni su u najvećem riziku od iznenadne srčane smrti.

- Veoma je značajno i da obratimo pažnju na one pacijente koji ne znaju da su bolesni. Procene pokazuju da gotovo četvrtina osoba sa suženim arterijama srca nije svesna svog stanja.

To se najčešće odnosi na ljude srednjih godina, oko 50 godina. Vrlo je važno razumeti postojanje pojave koja se naziva "iznenadna srčana smrt". To je najopasniji i najstrašniji ishod. Zanimljivo je da su u mnogo većem riziku oni koji ne znaju svoju dijagnozu, nego oni koji su svesni bolesti i pridržavaju se saveta lekara - objasnio je Seferović.

Fenomen ‘nevinog’ srčanog mišića

Ljudi srednjih godina, posebno između 50. i 70, pri jakom fizičkom naporu ili ekstremnim vremenskim uslovima mogu doživeti prvi bol u grudima zbog srčanog mišića koji nije navikao na smanjenu količinu krvi.

- Posebno su rizični ljudi srednjih godina, između 50. i 70. godine. Pri velikim fizičkim naporima, jakom mrazu ili vetru, mogu doživeti bol u grudima prvi put u životu. O tome govorimo kao o fenomenu „nevinog“ srčanog mišića - srčanog mišića koji nije navikao na smanjenu količinu krvi - zaključio je.

