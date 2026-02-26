Slušaj vest

Vaskršnji post počeo je u ponedeljak 23. februara, a traje sedam nedelja - do 11. aprila.

Osim što je najvažniji posni period, ujedno je najteži i najduži. Post hranom prati i post delima, a često se čuje mišljenje da post nije dobar za zdravlje.

Prema rečima sveštenika Bojana Krstanovića, ljudi se pravdaju tim da ne poste iz zdravstvenih razloga.

- Da ironija bude veća, upotrebljavaju mrsnu hranu koja je mnogo opasna po zdravlje - naveo je otac Bojan na svom Fejsbuku.

Kako post zaista utiče na zdravlje?

- Uzdržavanje od mesa i jedenje manjih količina hrane poboljšava sve funkcije mozga, čula čini prijemčivijim i snaži volju. Poznata je narodna izreka: “Pun stomak, prazna glava.” Biljno ulje podsticajno utiče na žuč i time pomože varenje hrane. Zasićene uljane kiseline koje se nalaze u biljnom ulju imaju važna biološka svojstva - naveo je sveštenik.

Dodao je da kaše od raznih vrsta žitarica, koje se sve češće upotrebljavaju u ishrani, deluju zaštitno na sluzokožu želuca i čuvaju ga.

- Soja i proizvodi od soje su supstrat za razmnožavanje mnogih korisnih miroorganizama. Grašak i pasulj sadrže belančevine koje učestvuju u stvaranju imunoglobulina. Imunoglubolini stvaraju imunitet organizma. Zahvaljujući posnoj hrani jetra umnožava svoju antitoksičnost. Srčanim bolesnicima doktori propisuju hranu koja je slučna posnom načinu života - istakao je on.

Kaže da je naveo sažetu analizu jeromonaha Anatolija koji je doktor medicinski nauka.

- Iz ove analize vidimo kako najvažniji organi u organizmu reaguju na posnu hranu. Kada se svemu navedenom doda još ishrana sa što više svežeg voća i povrća onda dobijemo zaključak: Posni način ishrane je jedini zdrav način ishrane. Posna hrana obnavlja naše organe i poboljšava njihovu funkciju. Naravno, postoje neke bolesti ili period trudnoće kada se unosi određena zdrava mrsna hrana - napomenuo je otac Bojan.

Post nam nudi zdravu hranu

Naglasio je da je kombinacija nezdrave hrane i puno lekova opasna po život.

- Post nam nudi zdravu hranu koja sama po sebi leči. Posna ishrana slabi telesnu pohotu, umrtvljuje strasti. Tako da u postu mnogo lakše možemo ukrotiti telo i izbaciti poroke koji štete našem zdravlju. Draga braćo i sestre, post moramo iskoristiti kao dar Božiji nama koji smo neodgovorni prema svom zdravlju. Treba ispravno da se hranimo. Što više zdrave hrane biljnog porekla. Što više čaja da pijemo. Treba da izbacimo (ili svedemo na minimum) sve poroke (duvan, alkohol pa i kafu). Naš način života treba da se promeni - naveo je sveštenik i dodao:

- Da prestanemo da slušamo i gledamo sadržaje koji nas uznemiravaju i pobuđuju na loše stvari. Treba da se uklonimo ispraznih razgovora. Sve ovo će nam pomoći da sačuvamo svoje fizičko ali i pshičko zdravlje koje nam je svima.