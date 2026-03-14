Japanka Fumiko Knežević zavolela je srpsku muziku još pre tri decenije, kada je u svojoj zemlji igrala folklor iz istočne Evrope. U Srbiju je došla kako bi naučila da svira harmoniku, a taj put joj je promenio život - ovde je upoznala supruga, zasnovala porodicu i nastavila da neguje ljubav prema srpskoj tradiciji i muzici.

O svom životu u Srbiji, za Kurir televiziju, govorila je Fumiko Knežević - harmonikašica.

- Moja priča je malo drugačija. U Japanu sam pre oko 30 godina igrala folklor iz istočne Evrope, uključujući i srpski. Nisam bila baš dobra u kolu, jer je teško, ali sam zavolela srpsku muziku i zato sam počela da dolazim ovde. U međuvremenu sam naučila da igram kolo, nije bilo lako ali sam uspela - rekla je Knežević.

Fumiko Knežević, harmonikašica

Od klavira do harmonike

Navela je da je otkrila harmoniku kao prirodan način da izrazi ljubav prema srpskoj muzici i započne svoj muzički put u Srbiji.

- U Japanu sam svirala klavir, a to mi je donekle pomoglo da naučim harmoniku, jer su neki principi slični. Kada sam zavolela srpsku muziku, harmonika mi je bila najbliži instrument da je sviram. Zato sam poželela da je naučim - navela je i dodala:

- U Srbiju sam prvo došla kao turista, a onda sam preko prijatelja upoznala nekoga ko svira harmoniku i tako sam počela da učim. Od majstora Slavka Cale Mitrovića sam naučila kako da je sviram. Proces učenja sviranja harmonike je bio veoma težak na početku jer ona ima mnogo dugmadi i sve to mora da se zapamti i oseti.

Fumiko Knežević

Svirka koja joj je promenila život

Otkrila je kako ju je muzički put doveo do supruga i kako je od prvog trenutka bila toplo prihvaćena u njegovoj porodici.

- Ovaj put muzike me je i doveo do mog supruga. To se desilo sasvim slučajno na jednoj svirci gde nas je spojila zajednička prijateljica, ali sam veoma zahvalna zbog toga.

Njegova porodica me je prihvatila raširenih ruku od samog početka - veoma su otvoreni ljudi i nije im predstavljalo nikakav problem što sam Japanka ili strankinja - rekla je.

