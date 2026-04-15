Prolećni Imuno Fest u organizaciji magazina „Lepa&Srećna“
U prijatnom i modernom ambijentu BEO Shopping Centra na Zvezdari, mesto koje objedinjuje kupovinu, sadržaje i stil života, u subotu 18. aprila održaće se tradicionalni Imuno Fest. Posetioci će imati priliku da dobiju mnoštvo korisnih informacija o zdravim navikama i jačanju imuniteta, uz podršku vrhunskih stručnjaka iz različitih oblasti.
Čuveni nemački lekar i mikrobiolog dr Robert Koh, koji je otkrio uzroke mnogih zaraznih bolesti, rekao je pri kraju svog života: „Virusi i bakterije nisu ništa, imunitet je sve”. Upravo zato cilj ovogodišnjeg skupa u organizaciji magazina „Lepa&Srećna“ jeste da posetiocima pruži praktične savete o očuvanju i unapređenju zdravlja.
Na Imuno Festu učestvuju stručnjaci koji će sa posetiocima podeliti znanja i iskustva u cilju razvijanja zdravih životnih navika, a samim tim i postizanja boljeg balansa u svakodnevnom životu. Posetioci će imati priliku da nauče više o preventivi, jačanju otpornosti organizma, holističkom pristupu zdravlju i urgentnoj homeopatiji. Biće predstavljeni i jednostavni načini samopregleda, kao i važnost redovnih laboratorijskih analiza i rane dijagnostike.
Poseban segment programa posvećen je inovativnim metodama poput merenja srčane koherencije, koja može pružiti uvid u opšte stanje organizma, dok će najmlađi posetioci u okviru dečjeg kutka kroz igru i edukaciju učiti o jačanju imuniteta.
Učesnici:
Prim. dr Ljiljana Bajić Bibić, specijalista interne medicine i dipl. homeopata – radionica Urgentna homeopatija
Dr Natalija Gušlo Petrić – radionica Holističke metode jačanja imuniteta
Mr ph Tatjana Bajkić, specijalista medicinske biohemije, načelnica dijagnostičke službe DZ „Stari grad“ – Brzi test zdravlja
Dr Irena Motika – Merenje srčane koherencije – dijagnostika i saveti za unapređenje opšteg stanja organizma
Dr Veroslava Stanković – radionica Kvantna dijagnostika
Dečji kutak:
Prim. dr Ljubica Luković, specijalista pedijatrije – radionica Igrom do zdravlja – kako pesmom i igrom ojačati dečji imunitet
Nakon radionica i razgovora sa stručnjacima, posetioci mogu nastaviti dan u BEO Shopping Centru – uz zdrav obrok, kupovinu ili opuštanje, jer je balans između brige o telu i uživanja ključ svakodnevnog imuniteta. Kroz ovakve događaje, BEO Shopping Centar nastavlja da podržava zajednicu i promoviše zdravije životne navike.
Vreme održavanja: subota, 18. april od 16 do 18 časova
Ne propustite priliku da unapredite svoje znanje i napravite prvi korak ka zdravijem životu.
Vidimo se u BEO Shopping Centru – mestu gde zdravlje, znanje i dobra energija dolaze zajedno.
