Mnoge devojke koje redovno posećuju salone za nokte i manikir često su šokirane ne samo cenama osnovnih usluga, već i dodatnim stavkama koje se sve češće pojavljuju u cenovnicima, od naplate otkazivanja termina, preko doplata za kašnjenje, pa sve do specifičnih pravila koja važe između dva dolaska na tretman.

U poslednje vreme, korisnice društvenih mreža sve češće dele iskustva u kojima ih iznenade dodatni uslovi koje pojedini saloni i manikirke uvode, uz obrazloženje da "njihovo vreme košta" i da se mora poštovati zakazani raspored.

Cene manikira u Beogradu i Srbiji

Kada je reč o cenama, u Beogradu se klasičan manikir najčešće kreće od oko 1.500 do 3.000 dinara, dok izlivanje noktiju može ići od 3.000 pa do 6.000 dinara, a u luksuznijim salonima i više. U manjim mestima u Srbiji cene su obično niže, pa se osnovni tretmani mogu naći već od oko 1.000 dinara, dok kompleksniji radovi i dalje prate trend rasta cena u poslednjih nekoliko godina.

Razlike u cenama zavise od lokacije, iskustva majstora, kvaliteta materijala, ali i sve prisutnijeg "premium" pozicioniranja pojedinih salona.

Foto: Katsiaryna Prymak / Alamy / Profimedia

Objava koja je pokrenula raspravu

Na X-u se nedavno pojavila objava koja je izazvala lavinu komentara i podelila mišljenja korisnika. U njoj se navodi da pojedine manikirke uvode dodatna pravila naplate, uključujući i naplatu otkazivanja termina, kao i specifične doplate za duže periode između tretmana.

U objavi se, između ostalog, navodi sledeće:

- Čujem manikirke se jako ljute plus naplaćuju otkazivanje termina jer njihovo vreme košta, okej, ali ima dalje - svaki dan nakon što je prošlo četiri nedelje od poslednjeg manikira se naplaćuje 500 dinara. skuplje jer je njima to više posla.

Autor objave potom postavlja pitanje koje je izazvalo najviše reakcija: zašto žene pristaju na ovakva pravila i dodatne troškove koji, po mišljenju dela korisnika, predstavljaju nepotrebno opterećenje klijentkinja.

Podeljena mišljenja

Komentari ispod objave pokazuju da su stavovi podeljeni. Jedan deo korisnica smatra da su ovakve prakse opravdane, jer manikirke rade po zakazanim terminima, često imaju prazne sate zbog otkazivanja i moraju da zaštite svoje vreme i prihod.

Foto: X printsceen

Drugi deo, međutim, tvrdi da se time stvara pritisak na klijentkinje i da se granica između profesionalne politike i "kaznenih doplata" sve više briše.