Roditelji učenika jednog odeljenja nižih razreda OŠ "Dimitrije Davidović" u Smederevu ponovo su odlučili da ne šalju decu na nastavu, nakon, kako tvrde, nove eskalacije problema i pretnji koje je jedan učenik upućivao vršnjacima.

Prema nezvaničnim informacijama, situacija je dodatno alarmirala roditelje nakon što je dečak navodno pretio da će doneti nož u školu i povrediti drugu decu.

Kako navode u najnovijem obraćanju, odluka je doneta zbog kontinuiranog pogoršanja situacije u odeljenju, ali i zbog dodatnog uznemirenja koje, prema njihovim rečima, izaziva svakodnevno prisustvo majke tog učenika u školi, prenosi portal Republika.

- U cilju zaštite bezbednosti naše dece smatramo da nisu ispunjeni osnovni uslovi za nesmetano i sigurno odvijanje nastave - poručili su roditelji, uz napomenu da deca neće pohađati časove dok se ne uključe nadležne institucije i ne preduzmu konkretne mere.

Roditelji ističu da je odluka doneta zajednički i isključivo u interesu bezbednosti učenika.

Problem u ovom odeljenju traje mesecima, a slična situacija zabeležena je i krajem decembra 2025. godine, kada veći broj učenika takođe nije pohađao nastavu zbog vršnjačkog nasilja istog deteta.

Roditelji su tada ukazivali da nasilje od strane jednog učenika traje duže vreme, kao i da, uprkos sastancima sa školom i nadležnim institucijama, nisu preduzete konkretne mere koje bi obezbedile sigurnost dece.

Ministarstvo prosvete navodi za Kurir da je u OŠ "Dimitrije Davidović" uputilo hitno prosvetne savetnike, kao i prosvetnu inspekciju radi prikupljanja informacija, utvrđivanja činjeničnog stanja i pružanja stručne i savetodavne podrške.

- Situacija u Osnovnoj školi "Dimitrije Davidović" u Smederevu je veoma kompleksna, imajući u vidu i uzrast učenika, ali i potrebu da se u rešavanje ove situacije efikasnije uključi spoljna mreža zaštite, odnosno institucije drugih sistema – sistema socijalne i zdravstvene zaštite.

Škola je o situaciji pretnje nasiljem obavestila policiju i Centar za socijalni rad i održala sastanak Tima za zaštitu. Školi je preporučeno da roditelje pravovremeno informiše o svim koracima koje preduzima u saradnji s nadležnim institucijama u cilju zaštite sve dece i bezbednosti školske zajednice - naveli su iz resornog ministarstva.

Kurir/ Republika.rs