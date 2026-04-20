Triatlonac iz Srbije, Nenad Rosuljaš, tvrdi da su ga napali vlasnički psi tokom jutarnjeg trčanja u šumi na Fruškoj gori.

Rosuljaš je naveo u objavi na društvenim mrežama da je dan počeo uobičajeno u šumi na Fruškoj gori. Plan je bio da istrči 16 kilometara.

Međutim, iako su prvi kilometri protekli mirno, na petom kilometru je došlo do napada pasa.

- Napali su me vlasnički psi, trebalo bi da su rase "cane corso", koji nisu bili vezani i koji su se bukvalno našli na delu staze koji se spaja sa asfaltnim putem, pre raskrsnice na Iriškom vencu - tvrdi Rosuljaš.

Nenada napali psi Foto: printscreen Tiktok/ nenad.rosuljas

On je u objavljenom video snimku naveo da je morao da zatraži pomoć u Urgentnom centru.

- Slike povreda neću kačiti jer stvarno baš loše izgledaju - dodao je on.

Kako je naveo lekari su mu ušili ranu na nozi, previli ostale rane i ogrebotine po telu, a urađena su i dodatna snimanja i analize.

Kurir/Blic