Vožnja na autoputu, posebno u blizini teretnih vozila, nosi ozbiljne rizike, upozorava profesionalni vozač kamiona.

On je na svom Tiktok nalogu pod nikom "monarhista" izneo niz opasnosti koje nosi vožnja između dva teretnjaka na autoputu.

- Ne znam da li ste svesni koliko je ovakva vožnja opasna. Na autoputu voziti između dva teretnjaka je nešto najopasnije što možete da uradite. U slučaju da prvi teretnjak naglo zakoči, prazan, lakši od mene, ja imam 24 tone tereta, i ja ne odreagujem blagovremeno, od vas ostane pljeskavica - objasnio je on.

Kaže da, iako bi u takvoj situaciji po zakonu putničko vozilo imalo prvenstvo i pravo kretanja, u praksi posledice mogu biti veoma ozbiljne i nesrazmerne riziku kojem se vozači izlažu.

- Nemojte voziti nikada između dva teretnjaka ni na nacionalu, a još manje na autoputu. Ili obiđi, ili se skloni desno, propusti ih da prođu, pa idi za njima - dodao je on.