Profesionalni vozač upozorava: Evo zašto je vožnja između kamiona smrtonosna greška - "Jedan naglo zakoči i od tebe ostane pljeskavica"
Vožnja na autoputu, posebno u blizini teretnih vozila, nosi ozbiljne rizike, upozorava profesionalni vozač kamiona.
On je na svom Tiktok nalogu pod nikom "monarhista" izneo niz opasnosti koje nosi vožnja između dva teretnjaka na autoputu.
- Ne znam da li ste svesni koliko je ovakva vožnja opasna. Na autoputu voziti između dva teretnjaka je nešto najopasnije što možete da uradite. U slučaju da prvi teretnjak naglo zakoči, prazan, lakši od mene, ja imam 24 tone tereta, i ja ne odreagujem blagovremeno, od vas ostane pljeskavica - objasnio je on.
Kaže da, iako bi u takvoj situaciji po zakonu putničko vozilo imalo prvenstvo i pravo kretanja, u praksi posledice mogu biti veoma ozbiljne i nesrazmerne riziku kojem se vozači izlažu.
- Nemojte voziti nikada između dva teretnjaka ni na nacionalu, a još manje na autoputu. Ili obiđi, ili se skloni desno, propusti ih da prođu, pa idi za njima - dodao je on.