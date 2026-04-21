— Jedna od značajnijih odlika upotrebe napadnih sredstava iz vazdušnog prostora u današnje vreme su masovni udari, zato se dopuni borbenih vozila borbenim kompletima protivavionskih raketa pridaje posebna pažnja. To je aktivnost koja se sprovodi i u fazi pripreme i tokom samog izvođenja protivvazduhoplovnih dejstava. Tokom obuke, svi pripadnici jedinice savladavaju i sve faze ciklusa gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru, od otkrivanja i praćenja ciljeva do lansiranja raketa na ciljeve. U složenim uslovima, u kakvim se danas izvode borbena dejstva, naročito su važni tačnost, brzina reagovanja i usklađen rad svih elemenata sistema. U ovako kompleksnom sistemu svaki član posluge ima svoje mesto i ulogu, ali samo timski rad i međusobno poverenje garantuju uspeh i ključni su za visoku operativnu sposobnost jedinice — naglasio je kapetan Stanojković.