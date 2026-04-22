Letnja sezona je pred nama, a iako aktuelna geopolitička dešavanja utiču na odluke putnika, turistička putovanja nisu stala već su se prilagodila novim okolnostima.

Dok su pojedine destinacije na Bliskom istoku trenutno manje u fokusu, raste interesovanje za proverene i bezbedne izbore, pre svega u regionu Mediterana, gde se i ove godine beleži najveća potražnja među putnicima iz Srbije.

- Letnja sezona je pred nama! Iako aktuelna dešavanja na Bliskom istoku utiču na planove putnika, važno je znati da putovanja nisu stala, samo su se promenili izbori. Destinacije poput Dubaija i pojedinih zemalja Zaliva trenutno su manje dostupne ili se izbegavaju, ali se zato beleži veće interesovanje za proverene i bezbedne opcije, pre svega Mediteran. Grčka, Italija, Španija, Crna Gora i region ponovo su u fokusu putnika iz Srbije - saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta.

Dobra vest je, kako navode, da i popularne letnje destinacije poput Turske, Egipta i Kipra funkcionišu normalno, bez objektivnih razloga za brigu, uprkos utisku koji se često stvara na društvenim mrežama.

- Za odlazak na daleke destinacije pronađene su drugačije rute i presedanja, pa ni ta putovanja uglavnom nisu otkazana već prilagođena novim okolnostima. Svet je i dalje otvoren za putovanja, samo je potrebno malo više informisanosti i fleksibilnosti. Pratite zvanične informacije i planirajte putovanje na vreme - navodi Juta.