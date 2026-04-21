Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević kategorički je demantovala danas tvrdnje koje su se pojavile u javnosti povodom izmena i dopuna Porodičnog zakona, ističući da se ne dira u definiciju braka i porodice.

Gostujući na televiziji K1, ministarka je ocenila da se u delu javnosti namerno ili iz neznanja prepliću ovlašćenja različitih pravnih propisa, što kod građana izaziva neosnovanu zabrinutost.

Ona je eksplicitno naglasila da ne postoje mehanizmi za sankcionisanje roditelja niti oduzimanje dece na osnovu predloženih izmena.

- Jasno se zna kako se inkriminiše krivično delo nasilje u porodici, odnosno da je to predviđeno Krivičnim zakonikom, dok Porodični zakon sa tim nema nikakve veze - poručila je ministarka, dodajući da je ekskluzivni fokus ministarstva na čijem je čelu podrška porodici.

Javna rasprava i sugestije

Osvrćući se na proces javne rasprave koji je okončan 16. aprila, Žarić Kovačević je navela da su organizovana četiri okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Istakla je da je odziv bio masovan, te da je putem direktnih sastanaka i elektronske pošte prikupljeno približno 300 različitih predloga i primedaba.

- Kada smo krenuli u proces, na sednici Vlade usvojen je nacrt koji ćemo predstaviti javnosti. Pozitivno u celoj ovoj priči je to što ima dosta sugestija. Obraćali su nam se građani koji su imali šta da kažu i daju sugestije, ali i advokati, sudije, tužioci, Zaštitnik građana, UNICEF, kao i nevladin sektor - rekla je ona, pojasnivši da će radna grupa detaljno pregledati svaki pristigli komentar.

Ministarka je dodala da će izveštaj sa javne rasprave, koji se sada prostire na oko 180 strana, verovatno premašiti obim od 200 stranica kada bude objavljen na zvaničnom sajtu.

Demantovanje dezinformacija

Komentarišući talas dezinformacija koje su pratile početak javne rasprave, Žarić Kovačević je izrazila nevericu što i pojedini pravni stručnjaci iznose neproverene tvrdnje.

- Neverovatno je da čujete od advokata da postoji izraz roditelj 1 i 2 i da na tome gradi priču protiv izmena ovog zakona. Umesto da govorim o pozitivnim stvarima nacrta zakona, bavila sam se demantovanjem neistina - rekla je ministarka i decidirano naglasila:

- Uvođenja istopolnih brakova neće biti, nismo menjali definiciju braka niti porodice.

Povodom spekulacija o digitalnoj platformi za prijavu roditelja, ministarka je pojasnila da takva aplikacija nije deo nacrta koji je Vlada usvojila. Objasnila je da je ideja potekla kao predlog nakon tragedije u Ribnikaru i da nije imala za cilj da deca uče kako da prijave roditelje zbog neispunjenih materijalnih želja, već da se prati trend i učestalost vršnjačkog nasilja.

- Takođe, nemamo nikakvu aplikaciju preko koje će deca prijavljivati svoje roditelje, učeći ih da im kupe patike od 500 evra.

Preventivni i korektivni nadzor

Posebnu pažnju ministarka je posvetila razjašnjavanju odredbi o preventivnom i korektivnom nadzoru, za koje kaže da su pogrešno protumačene kao mehanizam državne kontrole roditeljstva.

- Digla se prašina oko preventivnog i korektivnog nadzora, a on se nalazi i u aktuelnom zakonu koji je na snazi od 2005. godine - izjavila je Žarić Kovačević.

Objasnila je da ovi instituti predstavljaju način da centri za socijalni rad deluju u komplikovanim situacijama, navodeći primer razvoda gde je odnos roditelja toliko poremećen da je potrebno stručno praćenje kontakata deteta sa jednim od roditelja. Cilj takvog postupanja, prema njenim rečima, jeste izgradnja zdravog odnosa kako bi roditelj kasnije mogao samostalno da provodi vreme sa detetom.

- Država nema upliv u taj proces, ali je tu da pomogne kroz savetodavni rad i kontrolu besa, ako se proceni da je to potrebno - navela je ministarka, istakavši da se ne dovodi u pitanje autonomija roditelja u vaspitavanju:

- Niko ovde roditeljima neće govoriti kako da vaspitavaju svoju decu, niti će ih u tome sprečavati.

Usklađivanje sa evropskim preporukama

Ministarka je podsetila da su predložene izmene usklađene sa preporukama Ujedinjenih nacija i standardima Evropske komisije, koja je u svom izveštaju za 2025. godinu apostrofirala potrebu da Srbija kroz porodično zakonodavstvo potpuno zabrani telesno kažnjavanje dece i dečje brakove.

- To su standardi civilizovanog društva - rekla je ona, dodajući da je širenje straha od oduzimanja dece veoma štetno za celokupan proces unapređenja prava deteta.

Na pitanje o tome ko procenjuje stanje u porodici kada se desi prijava, Žarić Kovačević je objasnila da tu ulogu isključivo imaju centri za socijalni rad sa svojim timovima psihologa, pedagoga i socijalnih radnika, vođeni najboljim interesom deteta.

Ona je još jednom podvukla razliku između krivične odgovornosti za nasilje, koja se goni po Krivičnom zakoniku, i porodičnopravne zaštite koja je predmet izmena Porodičnog zakona.