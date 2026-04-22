Slušaj vest

Srpska spisateljica i biciklistkinja Snežana Radojičić tokom svoje rute kroz australijsku divljinu doživela je neobičan i neočekivan susret koji pokazuje koliko su životni putevi i priče ljudi širom sveta isprepleteni na najrazličitije načine.

Tokom vožnje kroz nenaseljena područja, na "off-road" deonici, susrela je kolegu biciklistu iz Sudana, Bobija, koji je studirao u Splitu, peva "Crno-bjeli svijet", navija za Partizan i redovno je dolazio na Exit iz Australije, gde sada živi.

bobi i snezana.jpg
Snežana i Bobi Foto: Printscreen Facebook/ Snežana Radojičić

- Ono kad usred australijske nedođije, na "off-road" ruti sretneš biciklistu iz Sudana, koji je studirao u Splitu, peva "Crno-bjeli svjet", navija za Partizan, redovno je dolazio na Exit iz Australije gde sad živi i koji ponavlja: "Govori, bre, srpski da te ceo svet razume!" - napisala je Radojičićeva u opisu video-snimka.

Bobi je u razgovoru sa srpskom biciklistkinjom otkrio da je studirao u Splitu, kao i da je posećivao Beograd i Novi Sad.

- Znaš kako kažu: "Pričaj, bre, srpski da te ceo svet razume" - rekao je Bobi koji je u Splitu boravio do 1996. godine. 

Bobi i Snežana vodili su kranje prijatan razgovor, na rastanku Bobi je Snežani dao nešto voća, a potom su napravili i selfi za uspomenu.

Kurir/Serbian Times

BICIKLISTA IZ SUBOTICE REKORDER PO BROJU PROMILA U KRVI! Čudo je kako je uopšte stajao uspravno - danas pik kontrole, najveći broj policajaca na terenu do sada Izvor: Kurir televizija