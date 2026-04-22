Na mejl adrese redakcija Kurira i Monda danas su stigle četiri dojave o navodno postavljenim bombama u zgradi u kojoj se, pored Kurira i Monda nalaze se redakcije drugih medija koje posluju u okviru kompanije Mondo INC.
DOJAVA O BOMBI U KURIRU: Zgrada evakuisana, u toku detaljan pretres!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a kontradiverzione ekipe MUP-a trenutno sprovode detaljan pregled objekta.
Zbog bezbednosnih razloga zgrada je u potpunosti evakuisana, dok je rad u objektu privremeno obustavljen.Policija postupa u skladu sa propisanim procedurama, a detaljan pretres objekta je u toku.
Ovaj incident predstavlja još jedan u nizu napada i pokušaja zastrašivanja medija i novinara, što najoštrije osuđujemo. Svaki vid pritiska na medije i ugrožavanja bezbednosti novinara je neprihvatljiv i zahteva hitnu i odlučnu reakciju nadležnih institucija.
