Asocijacija novinara Srbijenajoštrije osuđuje pretnje bombama upućene redakcijama Kurira i Monda, koje su primorale zaposlene na hitnu evakuaciju.

- Ovakvi brutalni napadi na medijske kuće predstavljaju direktan udar na slobodu govora i bezbednost svih medijskih radnika u našoj zemlji. Zahtevamo od nadležnih organa i Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno identifikuju i procesuiraju odgovorne za ova opasna zastrašivanja.

Nedopustivo je da se novinari, ali i svi zaposleni u medijima suočavaju sa strahom za sopstvene živote dok obavljaju posao od javnog interesa.

Država mora da pokaže nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja i pritiska koji ciljaju na gušenje medijskih sloboda, zato pozivamo nadležne institucije da hitno reaguju, otkriju i procesuiraju sve koji stoje iza ovih pretnji.

