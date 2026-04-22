U raspravi o izmenama Porodičnog zakona koje predviđaju potpunu zabranu fizičkog kažnjavanja dece i jačanje nadzora nad roditeljima, izneseni su različiti stavovi od upozorenja na moguće narušavanje porodičnih odnosa i preterano uplitanje države, do naglašavanja potrebe za većom edukacijom roditelja i razvojem sistema podrške u vaspitanju dece.

Gde je granica između zaštite deteta i mešanja neznanaca u naše odnose, za "Puls Srbije", otkrili su Žana Karaklajić, novinar i prevodilac, Moma Stefanović, pisac i Jovanka Zečević, advokat.

- Kada govorimo o najspornijim tačkama Porodičnog zakona o potpunoj zabrani fizičkog kažnjavanja dece i uvođenje korektivnog nadzora nad roditeljima, radi promovisanja pozitivnog roditeljstva, posebno o zabrani fizičkog kažnjavanja i širokoj definiciji nasilja, u velikoj meri se slažem sa stavovima mojih kolega koji su do sada govorili, i to je otprilike i moj stav. Smatram da je ovaj zakon, odnosno pokušaj njegovih izmena i dopuna, loš i potencijalno veoma štetan - rekla je Zečević.

Jovanka Zečević, advokat

Zabrinutost zbog uticaja na porodične odnose

Kako Zečević ukazuje, predložene izmene ni mogle dodatno narušiti porodične odnose i pomeriti granicu između zaštite od nasilja i preteranog državnog uplitanja u vaspitanje dece.

- Kritičari ga vide kao nešto što bi dodatno narušilo već dovoljno oslabljene porodične odnose, jer bi se, po mom mišljenju, moglo ići u pravcu u kojem bi se roditeljima praktično oduzimala mogućnost da vaspitavaju decu na odgovoran način. U tom kontekstu se postavlja pitanje balansa između zaštite od nasilja, koje je već inače regulisano krivičnim zakonikom, i preteranog uplitanja države u porodični život - objasnila je.

Stefanović ističe da sloboda mora biti praćena odgovornošću, ukazuje na važnost zakona kao okvira, ali naglašava da se premalo pažnje posvećuje edukaciji i pripremi roditelja za savremeno vaspitanje dece.

- Sloboda je, po mom mišljenju, nešto što nam je prirodno dato, ali sloboda bez odgovornosti vodi u anarhiju. Slažem se da zakoni treba da postoje, ali više kao poruka i okvir ponašanja, a ne kao jedino rešenje problema. Mislim da često idemo pogrešnim putem i da se mnogo govori o vaspitanju dece, a premalo o vaspitanju roditelja. Danas smo, realno, prilično nespremni za roditeljstvo.

Moma Stefanović, pisac

- Ja nemam odgovor na to ko bi meni mogao da kaže da ne smem da udarim dete po ruci ako, na primer, kao malo dete od dve ili tri godine gura prst u šteker, i ja ne znam drugi način da ga u tom trenutku sprečim. Ubeđivanje tada jednostavno nema efekta. S druge strane, pitanje je ko radi na edukaciji i pripremi roditelja za takve situacije. Fizičko kažnjavanje dece jeste, u suštini, izraz nemoći, ali ne možemo sve automatski podvoditi pod nasilje na način na koji se to sada predlaže - kaže on.

"Ljudi nisu svesni koliki problem manipulacija može da bude"

Novi mehanizmi mogu otvoriti prostor za zloupotrebe i naglasila bih važnost sistemske edukacije i podrške roditeljima kroz otvoren razgovor sa decom, kaže Karaklajić.

- U svakom slučaju, ostavlja se prostor za ozbiljnu manipulaciju, što predstavlja veliki problem. Ljudi često nisu ni svesni koliki problem to može da bude, jer kada se jednom otvori takav mehanizam, povratka više nema. Roditeljstvo je, s jedne strane, vrlo privatna stvar, ali s druge strane, ono se tiče svih nas. Zbog toga je ključno da postoji sistem edukacije i podrške. Sa ljudima treba razgovarati, kao i sa decom - što više razgovora, to bolje.

Žana Karaklajić, novinar i prevodilac

- Moja ćerka danas ima 28 godina i često mi kaže: "Mama, hvala ti što si mi pričala o svemu. Nerviralo me je tada, ali sada sam svesna da si bila u pravu." Upravo to pokazuje koliko je komunikacija važna u vaspitanju. Ovo je ozbiljna tema i ne treba se s njom igrati. Jer posledice mogu biti vrlo teške - u ekstremnim situacijama, dete može čak završiti i u hraniteljskoj porodici zbog jedne situacije ili nesporazuma - zaključila je, za "Puls Srbije".

