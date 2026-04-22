Sač, druženje i dobra hrana obeležili izbor za najbolji specijalitet zapadne Srbije! Takmičenje u pripremi jela ispod sača okupilo 27 ekipa
Dim koji štipa za oči nikome nije smetao, jer su se na vatri pripremala najukusnija jela domaće kuhinje. Na sve strane se krčkalo, sviralo i pevalo.
Ekskluzivno, za Kurir televiziju, sa terena, izveštavala je novinar Kurira - Gordana Injac.
- Konkretno, mi spremamo od svinje, odnosno svinjsko meso - dimljeno i sveže, a najbitnije je da ima dovoljno masnoće. Začini, naravno, ostaju naša tajna, ali važno je da, kada se servira povrće uz meso, sve bude u komadima i lepo vidljivo - rekla je sagovornica, za Kurir televiziju.
Podrška i takmičarski duh na manifestaciji
Mnogo kolega i koleginica je danas ovde kako bi podržali koleginice iz Obreža koje su došle da se takmiče. Prošle godine su učestvovali u obe kategorije i osvojili prvo mesto.
- Pa najpre smo uzeli krompir, oljuštili ga i isekli na četvrtine, a neke veće na polovine. Šargarepu smo sekli na četvrtine, luk na krupnije komade, a meso na kockice približno iste veličine. Zatim ide red mesa, red povrća, pa začini, pa opet sve redom - ispričao je za "Puls Srbije", mlađi sagovornik.
- Malo smo se igrali različitim pristupima i trudimo se da zadržimo tradiciju ukusa, ali i da unesemo novine - ove godine spremamo i sač od hobotnice, kao spoj domaće i mediteranske kuhinje. Iskoristio sam svoje iskustvo sa mora i posla koji tamo radim - istakao je sagovornik.
Raspoloženi takmičari, raspoređeni u 27 ekipa, u specijalne glinene posude ređali su meso i razne vrste povrća. Jela ispod sača začinjena su i dobrim raspoloženjem.
Žiri je i ove godine imao težak zadatak.
- Kriterijumi su jasni: sač ne sme da zagori, meso mora da ostane kompaktno i sočno, a jelo ne sme da bude presuvo, previše slano ili prezačinjeno - naveo je Zoran Živanović - član žirija.
Čuvanje tradicije kroz slatke recepte
I ove godine vredne domaćice su se nadmetale u pripremi torti i sitnih kolača, čuvajući recepte stare 30 do 40 godina.
- Znači, drugi put zaredom organizuje se "slatka tradicija", uz nešto izmenjena pravila, ali sa istom idejom - da se stari recepti vrate na trpeze i da se mlađe generacije podsete kako se nekada kuvalo, bez veštačkih boja i dodataka - objasnila je Mirjana Đokić Mijailović - Udruženje žena "Milena Čubraković".
Izbor za prvi sač zapadne Srbije i ove godine protekao je uz druženje, pesmu i dobro raspoloženje, ali i odlične zalogaje. Kako je jedan od učesnika primetio, i plodovi mora i plodovi tora ispod sača imaju najbolji ukus.
