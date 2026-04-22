Dim koji štipa za oči nikome nije smetao, jer su se na vatri pripremala najukusnija jela domaće kuhinje. Na sve strane se krčkalo, sviralo i pevalo.

Ekskluzivno, za Kurir televiziju, sa terena, izveštavala je novinar Kurira - Gordana Injac.

- Konkretno, mi spremamo od svinje, odnosno svinjsko meso - dimljeno i sveže, a najbitnije je da ima dovoljno masnoće. Začini, naravno, ostaju naša tajna, ali važno je da, kada se servira povrće uz meso, sve bude u komadima i lepo vidljivo - rekla je sagovornica, za Kurir televiziju.

Podrška i takmičarski duh na manifestaciji

Mnogo kolega i koleginica je danas ovde kako bi podržali koleginice iz Obreža koje su došle da se takmiče. Prošle godine su učestvovali u obe kategorije i osvojili prvo mesto.

- Pa najpre smo uzeli krompir, oljuštili ga i isekli na četvrtine, a neke veće na polovine. Šargarepu smo sekli na četvrtine, luk na krupnije komade, a meso na kockice približno iste veličine. Zatim ide red mesa, red povrća, pa začini, pa opet sve redom - ispričao je za "Puls Srbije", mlađi sagovornik.

- Malo smo se igrali različitim pristupima i trudimo se da zadržimo tradiciju ukusa, ali i da unesemo novine - ove godine spremamo i sač od hobotnice, kao spoj domaće i mediteranske kuhinje. Iskoristio sam svoje iskustvo sa mora i posla koji tamo radim - istakao je sagovornik.

Raspoloženi takmičari, raspoređeni u 27 ekipa, u specijalne glinene posude ređali su meso i razne vrste povrća. Jela ispod sača začinjena su i dobrim raspoloženjem.

Žiri je i ove godine imao težak zadatak.

- Kriterijumi su jasni: sač ne sme da zagori, meso mora da ostane kompaktno i sočno, a jelo ne sme da bude presuvo, previše slano ili prezačinjeno - naveo je Zoran Živanović - član žirija.

U selu Bresnica, varošici na pola puta od Čačka do Kragujevca, nedavno je izabrano najbolje jelo pripremljeno ispod sača.

Čuvanje tradicije kroz slatke recepte

I ove godine vredne domaćice su se nadmetale u pripremi torti i sitnih kolača, čuvajući recepte stare 30 do 40 godina.

- Znači, drugi put zaredom organizuje se "slatka tradicija", uz nešto izmenjena pravila, ali sa istom idejom - da se stari recepti vrate na trpeze i da se mlađe generacije podsete kako se nekada kuvalo, bez veštačkih boja i dodataka - objasnila je Mirjana Đokić Mijailović - Udruženje žena "Milena Čubraković".

Izbor za prvi sač zapadne Srbije i ove godine protekao je uz druženje, pesmu i dobro raspoloženje, ali i odlične zalogaje. Kako je jedan od učesnika primetio, i plodovi mora i plodovi tora ispod sača imaju najbolji ukus.

