stanje na granicama
NA NAPLATNIM STANICAMA NEMA ZADRŽAVANJA: Na prelazima Batrovci, Kelebija i Horgoš teretna vozila čekaju pet sati na izlaz
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci, Kelebija i Horgoš teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.
Na graničnom prelazu Bezdan teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, a na prelazima Šid i Sremska Rača dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
