Slušaj vest

Pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje Danka Nešović izjavila je da je Ministarstvo prosvete objavilo Plan upisa u srednje škole za školsku 2026/2027. godinu kojim je predviđeno 71.614 mesta u srednjim stručnim školama i gimnazijama u celoj Srbiji.

- Za više od 64.400 učenika koji završavaju osmi razred osnovne škole ima dovoljno mesta u srednjim školama. Važno je da se dobro pripreme za polaganje završnog ispita kako bi ostvarili što bolje rezultate i upisali srednju školu koju žele - poručila je pomoćnica Nešović.

Nešović je objasnila da je ovogodišnji Plan upisa u srednje škole balans između onoga što su lokalne i regionalne potrebe tržišta rada i interesovanja učenika.

Foto: Kurir

Učenici i njihovi roditelji informacije o odeljenjima gimnazija i ponudi obrazovnih profila i broju učenika i odeljenja po opštinama i školama u Srbiji mogu pronaći na sajtu Moja srednja škola, kao i na sajtu Ministarstva prosvete u Planu upisa.

U okviru Plana upisa za školsku 2026/2027 godinu u srednjim školama na teritoriji Srbije planirano je ukupno 71.614 mesta.

Broj mesta u gimnazijama je 17.100, od čega je 2.960 mesta u specijalizovanim odeljenjima gimnazija. Kada je reč o srednjim stručnim školama u četvorogodišnjem trajanju planirano je 39.318 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je 14.368, dok je 828 mesta u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.