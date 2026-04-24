Slušaj vest

Poštenje se često nađe na ispitu u najneočekivanijim situacijama, posebno kada se u pitanju velike sume novca i trenuci u kojima odluke moraju da se donesu brzo. Takvi događaji neretko otvaraju i staru dilemu - da li je važnije ono što bismo mogli da dobijemo ili ono što nas, na kraju dana, čini mirnima kada ostanemo sami sa sobom.

Jedna takva priča privukla je veliku pažnju na internetu nakon što se na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj" pojavila anonimna ispovest Bosanke koja već godinama radi u Štutgartu kao čistačica. Kako je navela, navodno je na svom radnom mestu pronašla je kovertu u kojoj se nalazilo 4.000 evra, a ono što je odlučila da uradi sa novcem mnoge je ostavilo bez reči.

"Noge su mi se odsekle"

"Radim kao čistačica u jednoj velikoj firmi ovde u Štutgartu već 5 godina i jutros dok sam čistila kancelariju od glavnog šefa nađem na podu ispod stola kovertu. Otvorim je, unutra brdo para... znači 4.000 evra u kešu i neki papiri. Meni se noge odsekle, prva misao mi bila pa ja sa ovim parama mogu deci u Bosni kupiti drva za tri zime i poslati majci za lekove i još da mi ostane. Sedim ja tamo gledam u one pare i mislim se niko me nije video, nema kamera u toj sobi...

Ali onda se setim šta mi je pokojni otac uvek govorio: 'Kćeri, nemoj tuđe nikad jer je prokleto i neće ti doneti sreću'. Ustanem ja onako sa metlom u ruci i odem pravo kod šefa u kancelariju i kažem mu: 'evo šefe, ispalo vam je ovo ispod stola.'", piše ona.

Foto: Shutterstock

Njegova reakcija je, kako navodi, u tom trenutku potpuno zatekla i ostavila je u stanju šoka.

"Počeo je da plače"

"Čovek me gleda, ne veruje... kaže on meni: 'pa jesi li otvorila kovertu?' Ja kažem: 'jesam, videla sam pare, ali nije moje i evo vam nazad'... Ljudi moji, on je ustao, zagrlio me i počeo da plače! Kaže on meni da su to pare koje je jutros podigao da plati neku operaciju za unuku i da mu je to poslednje što ima", piše.

Potom je zakazao sastanak i na njemu pred svim zaposlenima javno istakao njen postupak, koji je, prema njenim rečima, predstavio kao primer poštenja i poverenja u okviru firme.

Usledila neočekivana situacija

"Zvao je odmah celu firmu na sastanak i pred svima rekao – ova žena je obraz naše firme, od danas ona više ne čisti nego ide u kancelariju da radi na recepciji i plata joj je dupla!

"Ja još ne verujem šta mi se desilo, sedim i plačem od sreće... eto samo da znate da se poštenje ipak isplati i u ovoj tuđini i da Nemac vidi kad je neko čovek. Jel i vi mislite da sam dobro uradila ili sam ispala budala što nisam uzela pare kad me niko nije video? Ja mirno spavam a to mi je najbitnije!", zaključila je ona.

"Nagrađeni ste za poštenje"

Priča je, očekivano, izazvala podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni korisnici tvrdili da je reč o izmišljenom događaju, drugi su u potpunosti poverovali i isticali da se poštenje na kraju uvek isplati.

"Kako izmišljena priča, baš providno", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Ispravno ste postupili i stigla vam nagrada, šta ima lepše. Ja bih to isto uradila jer sam tako odgojena. Što nije moje treba vratiti jer sve se u životu vraća".

Bilo je i komentara koji su celu situaciju sagledali iz drugačijeg ugla, pa su pojedini korisnici sugerisali da je reč o svojevrsnoj proveri radnice od strane poslodavca.

"Te pare su bile tvoj test… gospođo!", napisao je jedan od korisnika, ostavljajući otvoreno pitanje da li je sve unapred bilo isplanirano.