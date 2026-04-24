Verovala vam je, a vodili ste je u smrt! Horor prizor u šumi: Vezali štene planinarskim konopcem da ne krene za njima, krv joj pilo na desetine krpelja! VIDEO
U dubokoj šumi, daleko od pogleda prolaznika, odvijala se scena koja teško može da ostavi ravnodušnim bilo koga ko je vidi.
Jedno crno štene vezano je za drvo i ostavljeno da umre.
Zamislite poverenje koje stane u samo jedan pogled - onaj koji pas upućuje svom čoveku dok ga prati u nepoznato, mašući repom, verujući da kreću u još jednu zajedničku avanturu.
Nažalost, za jednu malu ženku, ta "avantura" se završila tamo gde prestaje ljudskost, a počinje neopisiva okrutnost.
Ona nije samo ostavljena, ona je - osuđena. Zavezana planinarskim konopcem za drvo ostavljena je bez zaklona, hrane i vode.
Dok je padao mrak, i dok se šumom širila hladnoća, ovo bespomoćno stvorenje postalo je obrok za brojne krpelje.
"Dvadeset prvi vek je, a vi ostavljate štene vezano kanapom za drvo u sred šume?! Zlotvori, gde će vam duša?! Bespomoćno štene - bez zaklona, hrane i vode, pa još i vezano da slučajno ne krene za vama nazad! Nije znalo da ga vodite u smrt! Verovalo vam je!", navodi se u opisu snimka koji je objavljen na Fejsbuk stranici "Subotičke njuškice".
- Da li ste se moćno osećali dok je cvilela i vukla konopac, koji joj se stezao oko vrata pokušavajući da trči nazad za vama jer vas je volela i verovala vam?! - navodi se u ovoj objavi i dodaje:
- Ne znamo koliko je dugo štene bilo samo u šumi i da li smo stigli na vreme. Njena borba tek počinje, a mi ćemo se svim silama boriti da ona pobedi.