U dubokoj šumi, daleko od pogleda prolaznika, odvijala se scena koja teško može da ostavi ravnodušnim bilo koga ko je vidi.

Jedno crno štene vezano je za drvo i ostavljeno da umre.

Zamislite poverenje koje stane u samo jedan pogled - onaj koji pas upućuje svom čoveku dok ga prati u nepoznato, mašući repom, verujući da kreću u još jednu zajedničku avanturu.

Nažalost, za jednu malu ženku, ta "avantura" se završila tamo gde prestaje ljudskost, a počinje neopisiva okrutnost.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Subotičke njuškice

Ona nije samo ostavljena, ona je - osuđena. Zavezana planinarskim konopcem za drvo ostavljena je bez zaklona, hrane i vode.

Dok je padao mrak, i dok se šumom širila hladnoća, ovo bespomoćno stvorenje postalo je obrok za brojne krpelje.

Štene ostavljeno da umre je cvileći prizvalo ljude da ga spasu. Foto: Fejsbuk Printscreen/Subotičke njuškice

"Dvadeset prvi vek je, a vi ostavljate štene vezano kanapom za drvo u sred šume?! Zlotvori, gde će vam duša?! Bespomoćno štene - bez zaklona, hrane i vode, pa još i vezano da slučajno ne krene za vama nazad! Nije znalo da ga vodite u smrt! Verovalo vam je!", navodi se u opisu snimka koji je objavljen na Fejsbuk stranici "Subotičke njuškice".

- Da li ste se moćno osećali dok je cvilela i vukla konopac, koji joj se stezao oko vrata pokušavajući da trči nazad za vama jer vas je volela i verovala vam?! - navodi se u ovoj objavi i dodaje: