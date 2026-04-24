Društvo
Granični prelazi s Mađarskom radiće 24 sata: Od 1. maja izmene radnog vremena Bačkih Vinograda i Horgoša 2
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je izmene radnog vremena graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom i Horgoš 2 - Reske 2, kako bi se smanjilo opterećenje graničnih prelaza, sprečila duža zadržavanja i obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava.
Granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom će od 7 časova 1. maja ove godine biti otvoren 24 časa dnevno, dok će granični prelaz Horgoš 2 - Reske 2 od 4 časa istog dana, takođe, raditi 24 časa dnevno.
