Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je izmene radnog vremena graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom i Horgoš 2 - Reske 2, kako bi se smanjilo opterećenje graničnih prelaza, sprečila duža zadržavanja i obezbedio brži i efikasniji promet putnika i prevoznih sredstava.

Granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom će od 7 časova 1. maja ove godine biti otvoren 24 časa dnevno, dok će granični prelaz Horgoš 2 - Reske 2 od 4 časa istog dana, takođe, raditi 24 časa dnevno.

Ne propustiteDruštvoMinistar Gašić uručio odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i VS: Zahvalnost otadžbine i sistema odbrane za iskazanu hrabrost kada je bilo teško
jov_2025_1776949907.jpg
DruštvoStan, zidana kuća ili montažna? Stručnjak otkriva šta je najisplativije i gde ljudi najviše gube novac
kuća, stan garaža
DruštvoVelika promena na tehničkom pregledu u Srbiji od juna: Ovo bi svi vozači trebalo da znaju - Nema više muljanja
Tehnički pregled
DruštvoU sali i do 10 lekara, trka za život traje satima: Šestoro dece u Tiršovoj dobilo novi bubreg!
lekari u operacionoj sali