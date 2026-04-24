Zbog lažnih poruka o kaznama koјe stižu na mobilne telefone, u kojima se zahteva uplata određenog novčanog iznosa,Uprava saobraćaјne policiјe apeluјe na građane da budu oprezni.

- Meni je drago što Kurir obraća pažnju na ovu pojavu i time daje prostora da MUP preventivno deluje u sprečavanju ove pojave zajedno sa medijima. Ova prevara je klasičan vid prevare sa elementima visokotehnološkog kriminala. Kroz sms poruke stžu lažna upozorenja građanima i oni se onda dovode u stanje straha, očekuje se da će oni zbog toga ishitreno reagovati i pomoći izvršiocima ovog krivičnog dela tako što će sami sebe oštetit - rekao je Vladimir Marjanović, šef odseka za suzbijanje zloupotrebe platnih instrumenata i prevara na internetu za emisiju "Redakcija", zatim je dodao:

- Građanima se ili preuzimaju podaci ili materijalna sredstva, u ovom slučaju novac, važno je da primaoci ovih poruka ne reaguju ishitreno i impulsivno. Biće straha ali oni ne smeju da se povedu njime, naravno, isto ne smeju da klikću na linkove koji se nalaze u ovm porukama. Ukoliko kliknu na bilo koji od tih linkova, potencijalno su dali pristup svojim podacima na svojim mobilnim uređajima, to mogu biti bankovne i druge kartice, nakon toga izvršioci mogu da izvrše pristup sredstvima i oduzmu ih - objasnio je Marjanović.

"Parking servis ne šalje poruke koje imaju takav sadržaj"

Veličković objašnjava da iz parking servisa,koji se često pominje u ovakvim porukama, ne šalju poruke koje navode ono što piše u lažnim porukama. Kako kaže, ne šalju poruke tog sadržaja.

- U porukama se pominje parking servis i pominju se kazne za parkiranje, kao i popust od 50% koji naša institucija ne nudi i uopšte nema ni pravnu osnovu kako bi ga nudila. Građani u svakom trenutku na našem sajtu mogu da provere da li imaju neplaćena dugovanja. Mogu da se jave i korisničkom servisu kako bi proverili da li zaista postoji neko dugovanje - objasnila je Milena Veličković, PR JKP "Parking Servis" Niš.

Reč je o klasičnoj prevari koja se ustvari zove "fishing".

- To funkcioniše tako što vi dobijete poruku sa određenog broja telefona, kada vi odgovorite na tu poruku, vama se automatski skida određeni novac, pogotovo ukoliko je postpejd u pitanju pa to dolazi kasnije na računu. U ovom svetu gde se parking pušta porukom, gde smo svi navikli da na klik nešto uradimo, ukoliko ne obratimo pažnju to može itekako da nas košta - kaže Jovan Tošić, programer.

On navodi da je problem što ljudi ne gledaju sa kojih brojeva im stižu takve poruke i da se na taj način lako može prepoznati prevara.

- Ti brojevi često nisu iz Srbije ali ukoliko jesu onda se dešava da poruka bude na jekavici. Da bi oni došli do svih ovih informacija, sigurno se desio propust u bazi podataka i oni su ih pokupli i krenuli redom da šalju poruke, naši ljudi često nisu dovoljno tehnološki pismeni da primete to, posebno kada su u pitanju stariji ljudi - objasnio je Tošić.

