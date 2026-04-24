DIVNE VESTI! U Srbiji ima sve više beba, ministarka Đurđević Stamenkovski objavila najnovije podatke
U Srbiji je u periodu od januara do marta ove godine rođeno 14.166 beba, što je za 3,6 odsto više u odnosu na isti period 2025. godine, objavio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa prošlom godinom, kada je rođeno 13.671 dete, zabeležen je rast od 495 novorođenih.
Istovremeno, broj umrlih u prvom kvartalu ove godine iznosio je 25.566, što je za 631 manje nego u istom periodu prošle godine, kada je preminulo 26.197 osoba, odnosno pad od 2,4 odsto.
Povodom ovih podataka oglasila se ministarka za brigu o porodici Milica Đurđević Stamenkovski.
- Divne vesti! Više rođenih beba u odnosu na 2025. godinu - napisala je ministarka u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.
