U Srbiji je u periodu od januara do marta ove godine rođeno 14.166 beba, što je za 3,6 odsto više u odnosu na isti period 2025. godine, objavio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa prošlom godinom, kada je rođeno 13.671 dete, zabeležen je rast od 495 novorođenih.