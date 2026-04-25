U Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu u toku je šestomesečno osposobljavanje kandidata iz građanstva za prve podoficirske dužnosti.

Osposobljavanje obuhvata strojevu, vatrenu, taktičku i fizičku obuku, vojnu topografiju i upotrebu savremenog naoružanja i vojne opreme.

Četvrta klasa kandidata iz građanstva ovih dana prolazi drugi, od ukupno tri modula usavršavanja, na kojima će naučiti da komanduju timom, grupom i odeljenjem, ali i da obučavaju vojnike na služenju vojnog roka i buduće kandidate za podoficire.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Instruktor za obuku vodnik Miroslav Mrđan istakao je da se prva dva modula realizuju u Pančevu, nakon kojih slušaoci odlaze u specijalističke centre na 17 sedmica, gde se usko osposobljavaju za početne podoficirske dužnosti.

— Ovo je četvrta generacija kandidata iz građanstva koju je prihvatio Centar za obuku i usavršavanje podoficira i sa prethodne tri klase pravili smo izuzetno velike uspehe. Svi pojedinci koji su se prijavljivali na konkurs pokazivali su izuzetne rezultate, čime su učestvovali u jačanju i podizanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Centar za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ se trudi da svake godine svim svojim kapacitetima prihvati što više kandidata iz građanstva, da bi ih obučili i spremili za početne dužnosti. Posedujemo izuzetne instruktorske timove. Instruktori za obuku su iskusne starešine koje svojim znanjem, stavom i primerom na pravi način prikazuju kako treba da izgleda jedan podoficir Vojske Srbije — rekao je vodnik Mrđan.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Slušalac kursa Kraljevčanin Petko Milosavljević kaže da mu je cilj je da se, nakon promocije u čin vodnika, vrati u rodni grad i kroz rad u saobraćajnoj službi Vojske Srbije izraste u sposobnog podoficira koji će buduće vojnike učiti početnim dužnostima.

— Najviše me je iznenadilo to što smo se brzo i dosta zbližili, uprkos tome što dolazimo iz raznih krajeva Srbije, i uz zajednički rad lakše savladavamo zadatke i brže učimo — naglasio je budući podoficir Milosavljević.

Kandidatkinja iz Jagodine Nevena Stojanović prijavila se na kurs za podoficire jer je želela da dokaže sebi koliko može da postigne i kaže da vojska za nju nije samo uniforma, već način života koji donosi odgovornost, disciplinu i istrajnost.

— Posle završetka kursa vojska nam pruža stalno zaposlenje, beneficirani radni staž, zdravstveno osiguranje za nas i članove uže porodice i napredovanja — istakla je Stojanovićeva koja je pre kursa, na oduševljenje svoje porodice, dobrovoljno odslužila vojni rok.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Buduće podoficire očekuje specijalistička obuka i stažiranje na odgovarajućim formacijskim mestima u centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije, nakon čega će biti promovisani u čin vodnika i raspoređeni na početne dužnosti u jedinicama.