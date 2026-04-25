U Vrnjačkoj Banji je u toku 19. nacionalni kongres Udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava u periodu od 23. do 26. aprila i okuplja više od 300 učesnika iz zemlje i inostranstva.

Ovaj značajan stručni skup, u organizaciji Udruženja patologa i citologa Srbije na čijem je čelu predsednica, profesorka Sofija Glumac, ugostio je preko 40 renomiranih predavača iz inostranstva, iz različitih delova Evrope i Amerike, kao i oko 50 istaknutih predavača iz Srbije i regiona, čime je ukupan broj pozvanih predavača premašio 70, saopštilo je ovo udruženje.

Kongres Udruženja patologa i citologa Srbije u Vrnjačkoj Banji



Tokom trodnevnog naučnog programa, učesnici imaju priliku da prate predavanja i učestvuju u diskusijama iz brojnih oblasti patologije, uključujući hematopatologiju, plućnu patologiju, ginekološku patologiju, kao i druge uže specijalističke discipline.

Kongres predstavlja jedinstvenu platformu za razmenu znanja, iskustava i najsavremenijih dostignuća u oblasti patologije i citologije. U skladu sa savremenim trendovima, patologija sve više teži digitalnoj transformaciji i implementaciji naprednih tehnoloških rešenja, kako bi se obezbedio što efikasniji, brži i precizniji put od dijagnostike do adekvatne terapije, što je bila i jedna od važnih tema ovogodišnjeg skupa.

Poseban doprinos dali su mladi lekari – specijalizanti i specijalisti – koji su kroz prikaze slučajeva i elektronske postere pokazali visok nivo stručnosti, podstakli živu diskusiju i doprineli izuzetnoj naučnoj i kolegijalnoj atmosferi.

Očekuje se da će se učesnici nakon završetka kongresa vratiti u svoje matične ustanove obogaćeni novim znanjima, iskustvima i kontaktima, spremni da dalje unapređuju struku i kvalitet zdravstvene zaštite.