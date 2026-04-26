Na jugu egipatske obale Crvenog mora pejzaž izgleda drugačije nego u užurbanijim letovalištima. Ovde su horizonti širi, more bliže, a utisak prostora izraženiji. Dani protiču između duge plaže, mirnijeg ritma odmora i prizora koji ovaj deo Egipta čine posebnim – obale koja deluje netaknuto, svetlosti koja menja tonove mora i koralnog sveta po kojem je regija Marsa Alam već godinama prepoznatljiva među putnicima koji žele više od klasičnog hotelskog odmora.

U tom delu obale odmor ima i drugačiju dinamiku. Jutro može da počne na peščanoj plaži, dan da se nastavi kupanjem, snorkelingom ili boravkom uz bazene, a veče da prođe u opuštenoj atmosferi velikog resorta, daleko od gradske gužve. Upravo zato regija oko Marsa Alama i El Quseira privlači goste koji traže spoj prirodnog okruženja, komfora i sadržajnog boravka, uz osećaj da su na delu Crvenog mora koji je sačuvao svoju prostranost i mir.

U takvom ambijentu smešten je PICKALBATROS Sea World RMF 5★, hotel u regiji El Quseir, poznatoj po netaknutim plažama, koralnim grebenima i mirnijem okruženju. Nalazi se oko 17 km od mesta El Quseir, oko 60 km od aerodroma Marsa Alam i oko 160 km od aerodroma u Hurgadi.

Hotel je otvoren 2018. godine, zauzima površinu od čak 380.000 m² i u ponudi ima ukupno 672 smeštajne jedinice. Gostima su na raspolaganju brojni restorani i barovi, čak 19 bazena, kao i veliki izbor sportskih aktivnosti, zbog čega se hotel preporučuje gostima svih uzrasta, a posebno ljubiteljima ronjenja i aktivnog odmora.

Za najmlađe goste obezbeđeni su kids club za uzrast od 4 do 12 godina, igralište i pet bazena, pa hotel predstavlja dobar izbor i za porodična putovanja.

Posebnu vrednost boravku daje sopstvena peščana plaža duga oko 900 m. Jedan deo plaže izlazi na koralni greben, što privlači veliki broj ljubitelja podvodnog sveta, dok je drugi deo uređen kao kupališna zona sa plitkom vodom, pogodna za opuštanje i lagano kupanje. Ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri dostupni su bez doplate.

Smeštajne jedinice osmišljene su za komforan i funkcionalan boravak, a sve imaju klima-uređaj, SAT LCD TV, mini-bar koji se svakodnevno dopunjuje vodom i bezalkoholnim pićima, fen za kosu, Wi-Fi internet i sef.

Usluga u hotelu je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima. U koncept su uključeni užine, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima su na raspolaganju brojni restorani: Saffron (orijentalna kuhinja), Soprano (italijanska kuhinja), Zum Kaiser (nemačka kuhinja), L’Asiatique (kineska kuhinja), Culina Restaurant uz obaveznu prethodnu rezervaciju, kao i Food Court. U okviru kompleksa dostupni su i Lobby Bar, White Bar, Olympus Bar, Beach Bar, Aqua Park Bar, Sports Bar, Millenium Bar, Shisha Bar – Red Sky i Columbus Bar. Kada je reč o sadržajima za odmor i zabavu, hotel raspolaže velikim aqua parkom sa ukupno 33 tobogana, od čega je 12 za odrasle i 11 za decu, kao i sa 19 bazena, od kojih se četiri greju tokom zime. Gostima su dostupni i mini-golf, pikado, teren za tenis, vaterpolo, odbojka na plaži i Wi-Fi internet.

U okviru spa i wellness ponude, gosti mogu bez doplate da koriste teretanu.

PICKALBATROS Sea World RMF 5★ namenjen je gostima koji žele prostran resort, dugu peščanu plažu, bogat izbor bazena i sadržaja, ali i boravak u delu egipatske obale koji je poznat po mirnijem ambijentu i podvodnom svetu Crvenog mora. Spoj porodičnog odmora, aktivnosti i prirodnog okruženja čini ovaj hotel veoma dobrim izborom za letovanje u južnom Egiptu.

