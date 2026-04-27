Slušaj vest

Novi opasni trend među tinejdžerkama uzima maha! Umesto obroka, devojčice danima žvaću samo žvake, a lekari upozoravaju da posledice mogu biti ozbiljne. Žvaka dijeta, kako je zovu, postala je novi hit među mladima, ali stručnjaci upozoravaju da ovakav način "mršavljenja" može dovesti do kolapsa organizma.

Zabeležen je i slučaj devojčice (13) koja je posle nekoliko dana završila na infuziji. Da je ovaj trend prisutan među devojčicama, potvrdio je za Kurir pedijatar dr Saša Milićević.

- To što one rade je opasno! Te žvake, sem što imaju šećer, zapravo nemaju nikakve druge supstance koje su potrebne za funkcionisanje organizma, posebno ne za mladi organizam. Ta žvaka im podigne nivo šećera i onda ih to drži, ali nema ni vitamine, minerale, proteine, ugljene hidrate, a to je ono što je neophodno za funkcionisanje - navodi dr Milićević.

Može doći i do iritacije želuca, što je takođe štetno.

- Njihov organizam je u periodu rasta i razvoja i njima je potrebno više hranljivih materija nego odraslima. Posebno je opasno ako devojčice pribegavaju ovoj dijeti tokom menstrualnog ciklusa, onda organizam počinje da se muči, a ako ne uzimaju tečnost, to može da bude još gore. To nije prava dijeta, to je mučenje organizma, prava dijeta znači smanjivanje kalorija, a ne uskraćivati mu ono što je potrebno za normalan rast i razvoj.

Ukoliko se duže vreme ne uzimaju hranljive materije, prema njegovim rečima, može doći i do prestanka menstruacije, poremećaja hormonskog statusa, što je zaista opasno.

- Moram da napomenem da dijetu može da prepiše samo lekar ili nutricionista koji je zadužen za to. Koliko dugo organizam može da funkcioniše bez hrane, individualno je i zavisi od uzrasta, ali ako je to vitalna osoba, može i do nekoliko dana, a već posle trećeg dana dolazi do kolapsa. Mogu da završe na infuziji, da kolabiraju, padnu na ulici, ne mogu lepo da pohađaju nastavu, budu dekoncentrisani, može doći i do poremećaja stolice, a ako pritom ne unose i tečnost, doći će i do smanjivanja izlučivanja urina, što takođe može biti opasno - naglasio je dr Milićević i dodao:

- Vide to na društvenim mrežama, pa prenose jedna drugoj. To nije dijeta, nego ludorija i iscrpljivanje organizma.

Nutricionistkinja Milka Raičević upozorava da je ovakav način mršavljenja izuzetno opasan i da može ostaviti ozbiljne posledice po zdravlje, posebno kod dece i tinejdžera.

