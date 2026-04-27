Ceo Niš bio je na nogama u subotu uveče, kada je oko 20:30 sati u javnosti objavljeno da je nestao šestogodišnji dečak u pidžami. Kraj srećne potrage usledio je oko 23 sata, kada je dečak pronađen u jednom hostelu, na svega nekoliko desetina metara od svog doma.

U potragu su se do tada uključili Žandarmerija i Gorska služba, a kretanje dečaka je pratilo kroz kamere. Policija je ušla u hostel i pronašla ga u jednom delu većeg objekta, gde su im se pridružili i radnici hostela koji su pomagali u potrazi. Zbog nestanka tog dečaka bio je aktiviran alarm u okviru platforme ''Pronađi me'', a nakon što je dečak pronađen i alarm u okviru te platforme je isključen. Koliko je Srbija napredovala u reakciji na nestanke dece i šta bi još trebalo unaprediti, posebno na lokalu, u školama, vrtićima i među građanima?

"Prvi minuti nakon nestanka su ključni"

Od izuzetnog značaja je, da u takvim teškim trenucima, kaže Jurić, roditelji ostanu pribrani i deluju sistematično i brzo.

- Prvi minuti nakon što malo dete nestane jesu ključni. Reakcija policije i pronalazak deteta su rezultirali time što je nestanak brzo prijavljen, to je posebno slučaj kada govorimo o ovako malom uzrastu. Jako je važno da roditelji, porodica, prijatelji ili staratelji odmah prijave sam nestanak, nema tu sada mnogo filozofiranja jer ako dete tog uzrasta nije u blizini svojih najbližih, onda je ono definitivno u opasnosti. Moram da istaknem da je ova akcija pokazatelj koliko su i brza prijava i brza reakcija važne - objasnio je Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu za "Redakciju."

Dotakao se i "efekta posmatrača" - da je manje verovatno da će pojedinci ponuditi pomoć kada su prisutni drugi ljudi, pretpostavljajući da će neko drugi preduzeti akciju.

- Mi vrlo često ne želimo da se mešamo u tuđe stvari i probleme, to je definitivno nešto što moramo da promenimo. Ja se uvek vraćam na to kada je Tijana nestala, tada je automobil sa beogradskim tablicama kružio po malom selu u Subotici i niko nije obraćao pažnju na njega. Niko ga nije ni primetio ni prijavio nakon što je devojčica nestala. Ovaj slučaj je takođe specifičan, malo dete je samo hodalo po ulici, siguran sam da su ga ljudi videli ali niko mu nije pomogao - dodaje on.

O sistemu "Pronađi me"

- Mislim da je sistem ,"Pronađi me" uradio dosta toga, pomogao nam je da dobijemo veću svest po pitanju nestanka dece ali mislim da to nije dovoljno. Kada govorimo o detetu koje je mlađe o 7 godina, sistem mora da se pokrene, policija je tada u obavezi da pokrene ovaj sistem bez obzira na druge okolnosti. Tako je bilo i tokom ove situacije - rekao je Jurić.

On ističe da su svi mediji, službe, i operateri odmah znali za nestanak deteta i kako kaže, policija je delovala odlično i odmah je izašla na teren.

- To je rezultiralo time da je sistem stopiran. Mali broj ljudi je zapravo dobio poruku jer je sistem zaustavljen kada je prijavljen pronalazak deteta. To je razlog ukoliko se neko pita zašto nije dobio poruku od strane sistema - Objasnio je Jurić.

