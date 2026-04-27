Nekada su vrveli od života - turisti su punili hotele, muzika se čula sa terasa, a plaže bile tesne da prime sve kupače.

Danas su to mesta u kojima vetar nosi pesak kroz prazne ulice, a vreme kao da je stalo. Gradovi duhova širom sveta ostaju kao opomena koliko se brzo svakodnevica može pretvoriti u tišinu - posebno kada istoriju ispiše rat.

Upravo jedno takvo mesto posetili su Ivana i Goran Babić, bračni par poznat na društvenim mrežama kao "dva ranca beg iz kanca", koji već 14 godina putuje svetom.

Ovog puta, na put su krenuli i sa bebom, a njihova destinacija bio je ozloglašeni "grad duhova" Varoša na Kipru.

Ivana i Goran Babić sa bebom.

U videu koji su objavili na TikToku, Babići su prikazali potresne prizore nekadašnjeg luksuznog letovališta, danas sablasno praznog prostora u kojem je vreme, kako kažu, stalo pre više od pola veka.

- Ovo je grad duhova, mesto gde je život stao pre 52 godine. Spomenik ljudskoj patnji i besmislu rata - naveli su oni, podsećajući da je Varoša nekada bila jedno od najpopularnijih turističkih odredišta Mediterana, gde su letovale i brojne svetske ličnosti.

Ovaj deo grada Famagusta bio je simbol luksuza 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog veka, sa modernim hotelima, restoranima i vilama uz obalu.

Upravo u tom periodu Varoša je stekla nadimak "mediteranski Monte Karlo", a prema istorijskim izvorima i turističkim zapisima, u njenim hotelima i na plažama boravile su i velike svetske zvezde poput Elizabet Tejlor, Ričarda Bartona i Brižit Bardo. Njihovi dolasci dodatno su učvrstili reputaciju ovog mesta kao luksuzne destinacije za bogate i slavne.

Međutim, sve se promenilo tokom Turske invazija na Kipar 1974, kada je oko 40.000 stanovnika preko noći napustilo svoje domove, ostavljajući iza sebe čitav jedan grad zamrznut u vremenu.

Varoša je nakon toga decenijama bila zatvorena vojna zona pod kontrolom turske vojske, ograđena i nedostupna čak i bivšim stanovnicima.

Tek 2020. godine delimično je otvorena za posetioce, ali povratak u nju i dalje nije dozvoljen - ljudi mogu da obiđu mesto, ali ne i da se u njemu ponovo nasele.

- Mnogi su se nadali da će se brzo vratiti, ali priča nije takva. Kada je grad otvoren za turiste, neki su pokušali da pronađu uspomene, ali mnogima je bilo previše bolno - prenose Babići.

Danas, osim nekoliko kafića na ulazu i uz obalu, u Varoši nema života. Napuštene zgrade zarasle su u vegetaciju, izlozi su ostali puni davno zaboravljenih predmeta, a ulice sablasno prazne. Ipak, jedna stvar je ponovo u funkciji - plaža.

Posetioci tokom letnjih meseci mogu da se kupaju, koriste tuševe i kabine, što stvara neobičan kontrast između turističke svakodnevice i teške istorije mesta.

Babići su do Varoše stigli organizovanom turom, ali ističu da je moguće i samostalno posetiti ovu zonu, uz određena ogranicenja i posebne dozvole za vozila.