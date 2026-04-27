Anđela je navodno ostavila svoj automobil marke BMW u garaži na Obilićevom vencu, odakle se pešaka spustila do okretnice autobusa na Zelenom vencu.

Vozač GSP-a koji ju je poslednji video, tvrdi da je Anđela bila veoma zbunjena i da je delovala izgubljeno. Zamolila ga je da iskoristi njegov telefon kako bi pozvala snaju, jer kod sebe nije imala ni novčanik, ni telefon.

Jedan od radnika GSP govorio je za Kurir i otkrio detalje:

- Nemoguće je da devojka nestane usred bela dana u centru grada i da niko ništa ne vidi i ne čuje! Kolega koji joj je dao telefon nije tu sada, ali znam ko je. On je uvek rad da pomogne. Tvrdim da nema šanse da je on poslednja osoba koja je videla curu. Pogledajte koliko ljudi sada ima oko nas, a u to vreme kada je nestala ih ima duplo više, prolaznici se sudaraju. Da joj je neko naudio u okolini, sigurno bi bilo svedoka - objašnjava sagovornik.

Radnica obližnje prodavnice kaže da se na ovom autobuskom stajalištu često dešavaju incidenti.

- Ja nisam bila u smeni i ne znam šta se dogodilo. Nemam informaciju o tome, ali ovo je, po meni, najgore mesto gde žena sama može da se nađe. Beskućnici su se ovde odomaćili, doneli su i ogromne dušeke na kojima spavaju i drže svoje stvari. U svako doba dana ovde prolaze pijani ljudi. Viču, prave haos, tuku se... - rekla nam je jedna žena koja radi u lokalu kod autobuske stanice.

Podsetimo, Anđela je, kako se sumnja, od Zelenog venca krenula ka Ulici kneza Miloša, odakle joj se gubi svaki trag.

Automobil i dalje u garaži

BMW tamne boje, bečkih registracija, parkiran je u garaži na Obilićevom vencu 23. aprila, dakle u četvrtak, i od tada nije pomeran.

- Auto je u dobrom stanju, nije oštećen ili nešto slično. Policija je pronašla auto u nedelju uveče, nakon što je prijavljen Anđelin nestanak. Međutim, od Anđele nema ni traga ni glasa - kaže naš izvor i dodaje:

- Od kad je parkiran, po auto niko nije dolazio, nije primećeno ništa sumnjivo oko njega. On samo tu tako stoji i to je sve.

Naš izvor kaže da se u kolima, na instrument tabli, pored volana, nalazi jedna ceduljica.

- To je beli papir na kom sitnim slovima nešto piše. Da li je neka poruka ili neki račun, ko će ga znati - rekao je izvor Kurira.

Podsetimo, devojka iz Beča je u četvrtak doputovala u Beograd u kom inače živi. Po rečima njene majke, u prestonicu Srbije je došla kako bi posetila psihoterapeuta.