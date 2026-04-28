Centar Beograda krije dragulje koji ne samo da prkose vremenu, već postavljaju nove standarde luksuza.

Ovih dana na TikTok nalogu "kis.real.estate"  pojavio se zanimljiv oglas za prodaju vile u centru Vračara, od čije se cene mnogima zavrtelo u glavi.

Kuća na Vračaru prodaje se za 2,2 miliona evra.
Vila na Vračaru ima čak 500 metara kvadratnih. Foto: Tik Tok Printscreen/kis.real.estate

Nije reč o običnoj novogradnji kakve niču na svakom ćošku. Ova kuća je živi spomenik Beograda - izgrađena je davne 1927. godine i zaštićena je kao kulturno-istorijsko dobro.

Međutim, ono što se krije iza fasade koja odiše duhom starog grada, potpuno je prilagođeno 21. veku.

Vila je prošla kroz temeljnu rekonstrukciju 2023. godine, gde je svaki detalj pažljivo obnovljen kako bi se sačuvao istorijski značaj, uz uvođenje vrhunskog modernog komfora.

Brojke od kojih zastaje dah

Za "skromnu" sumu od 2.200.000 evra, budući vlasnik dobija čak 500 kvadratnih metara čistog luksuza.

Kuća je podeljena u tri stambene jedinice. Ima šest spavaćih soba, šest kupatila i čak tri garažna mesta, u srcu Vračara, gde je parking "teži" od zlata.

"Idealna za porodicni život, ali i kao konzulat ili ambasadu", navodi se u oglasu koji je privukao pažnju.

Zbog svoje pozicije i činjenice da je reč o zaštićenom objektu, ova vila nije samo krov nad glavom, već investicija koja nikada ne gubi na vrednosti.

