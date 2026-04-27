PRONAĐENA DEVOJKA IZ BEČA KOJA JE NESTALA U BEOGRADU Šokantan obrt, devojke je prepoznale na ulici u centru
Anđela (37) koja je nestala u petak u Beogradu, pronađena je živa i zdrava. Nju su pre nekoliko trenutaka pokupili brat i majka u Ulici kneza Miloša i odvezli u policijsku stanicu.
Ovu vest potvrdila je njena snajka, koja je pričala s njom preko video poziva kada su je dve devojke prepoznale na ulici i pružile joj pomoć.
- Anđela je pronađena u Ulici kneza Miloša. Dve devojke su je prepoznale i zaustavile, a onda su uspele da dođu do mog kontakta i da me pozovu. Pričala sam preko video poziva sa Anđelom, bila je bosa, ali lepo smo pričale. Rekla sam joj da se ne mrda od tih devojaka. Rekla je da će me poslušati i da će mi naknadno ispričati šta se dešavalo poslednjih dana. Brat i majka su je upravo pokupili i zajedno su otišli u policijsku stanicu - potvrdila je njena snajka.
Podsetimo, policija je u nedelju uveče u javnoj garaži na Obilićevom vencu pronašla njen automobil marke BMW, bečkih registarskih oznaka.
- BMW tamne boje parkiran je u garaži 23. aprila, dakle u četvrtak, i od tada nije pomeran. Auto je u dobrom stanju, nije oštećen ili nešto slično. Policija je pronašla auto u nedelju uveče, nakon što je prijavljen Anđelin nestanak, i to zahvaljujući GPS lokatoru koji on poseduje. Međutim, od Anđele nema ni traga ni glasa - kaže naš izvor.
Međutim, misterija njenog nestanka postaje sve veća, jer je na kontrolnoj tabli automobila marke BMW nalepljena cedulja sa porukom:
- Anđela, pasoš je kod mene, kad vidiš poruku, javi se, obavezno!
Podsetimo, ona je u četvrtak doputovala u Beograd iz Beča u kom inače živi. Po rečima njene majke Jelene, u prestonicu Srbije je došla kako bi posetila psihoterapeuta.
- Ona je stigla u Bograd u četvrtak i tada se parkirala na Obilićevom vencu i tada se poslednji put čula s porodicom - ispričala je ranije njena mama koja je dodala i da njena ćerka kod sebe nema telefon niti dokumenta, te da veruje da je ona opljačkana.
