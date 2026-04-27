Slušaj vest

Anđela (37) koja je nestala u petak u Beogradu, pronađena je živa i zdrava. Nju su pre nekoliko trenutaka pokupili brat i majka u Ulici kneza Miloša i odvezli u policijsku stanicu.

Foto: Facebook

Ovu vest potvrdila je njena snajka, koja je pričala s njom preko video poziva kada su je dve devojke prepoznale na ulici i pružile joj pomoć.

- Anđela je pronađena u Ulici kneza Miloša. Dve devojke su je prepoznale i zaustavile, a onda su uspele da dođu do mog kontakta i da me pozovu. Pričala sam preko video poziva sa Anđelom, bila je bosa, ali lepo smo pričale. Rekla sam joj da se ne mrda od tih devojaka. Rekla je da će me poslušati i da će mi naknadno ispričati šta se dešavalo poslednjih dana. Brat i majka su je upravo pokupili i zajedno su otišli u policijsku stanicu - potvrdila je njena snajka.

Podsetimo, policija je u nedelju uveče u javnoj garaži na Obilićevom vencu pronašla njen automobil marke BMW, bečkih registarskih oznaka.

- BMW tamne boje parkiran je u garaži 23. aprila, dakle u četvrtak, i od tada nije pomeran. Auto je u dobrom stanju, nije oštećen ili nešto slično. Policija je pronašla auto u nedelju uveče, nakon što je prijavljen Anđelin nestanak, i to zahvaljujući GPS lokatoru koji on poseduje. Međutim, od Anđele nema ni traga ni glasa - kaže naš izvor.

Misteriozni trag pored automobila nestale Anđele

- Anđela, pasoš je kod mene, kad vidiš poruku, javi se, obavezno!

Misterioyna poruka u automobilu nestale Anđele iz Beča

Podsetimo, ona je u četvrtak doputovala u Beograd iz Beča u kom inače živi. Po rečima njene majke Jelene, u prestonicu Srbije je došla kako bi posetila psihoterapeuta.