Porodica Milošević se sa Havaja vratila u selo kod Smederevske Palanke

Slušaj vest

U selu Golobok, nadomak Smederevske Palanke, priča jedne porodice izdvaja se kao primer svesnog izbora da se život gradi tamo gde su koreni. Nakon godina provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama, porodica Milošević odlučila je da se vrati u Srbiju i započne novo poglavlje - ne iz nužde, već iz uverenja da upravo ovde može pronaći stabilnost, smisao i dugoročnu sigurnost.

U dvorištu porodičnog doma u Goloboku, Nemanja Milošević danas vodi sopstvenu radionicu za popravku automobila – uredan i savremeno opremljen prostor koji jasno odražava njegov rad, posvećenost i disciplinu. Nedaleko odatle nalazi se i kuća koju je sam izgradio, kao još jedan dokaz da se uz trud i jasnu viziju može stvoriti stabilan i siguran život na sopstvenom imanju.

"Osećaj da nisam kod kuće me nije napuštao"

"U Ameriku sam otišao tragajući za boljim životom. Radio sam kao automehaničar, zarađivao solidno, ali osećaj da nisam kod kuće nije me napuštao... Vratio sam se 2019. godine, pokrenuo posao i danas mogu da kažem – nisam pogrešio", kaže Nemanja.

Foto: Printscreen/Instagram/uticaj.tv

U dvorištu porodične kuće za stolom na kojem su posluženi domaći kolači, pogača, gibanica i kafa, tu je i njegova supruga Ana. Nekada studentkinja prava u Beogradu, rodom iz Čačka, ona je 2014. godine otišla u Ameriku preko programa "Work and travel". Put ju je iz Njujorka odveo na Havaje – i kako kaže, pravo do životnog izbora.

"Vratila sam se da živim srpski, a ne američki san"

- Na Havajima sam upoznala Nemanju. Tamo je sve počelo, ali smo vrlo brzo shvatili da naš život ipak vidimo ovde - kaže Ana, pogledom obuhvatajući dvorište u kojem odrastaju njihova deca.

Govori mirno, ali sa jasnim uverenjem:

Foto: Printscreen/Instagram/uticaj.tv

- Vratila sam se iz Amerike da živim srpski, a ne američki san.

Za Miloševiće, povratak nije bio samo promena adrese, već svesna odluka o načinu života.

- Nismo želeli grad. Hteli smo kuću, dvorište, prostor za decu. Da odrastaju slobodno, uz prirodu, porodicu na svojoj zemlji i govore svoj jezik. To je ono što smo smatrali pravim bogatstvom - dodaje ona.

"Lepo je otići ali je lepše vratiti se"

Danas su ponosni roditelji trojice sinova – Brajana, Vuka i Aleksandra. Dečaci danas bezbrižno trče po dvorištu i igraju se loptom i u očevoj radionici - slika savršenog detinjstva koje na zapadu više ne postoji. Bez gradske buke, gužve i betona, njihovo svakodnevno okruženje čine otvoren prostor, tišina sela i rad koji daje sigurnost.

Na kraju razgovora, Ana upućuje poruku mladima koji razmišljaju o odlasku iz zemlje:

- Lepo je otići, videti svet, steći iskustvo. Ali ako znate šta želite i imate ideju kako da to ostvarite - lepo je i vratiti se. Ovde možete graditi nešto svoje. Za sebe, za porodicu i budućnost.