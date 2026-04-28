Na Portalu eUprava dostupno je pet novih elektronskih usluga Ministarstva odbrane, čime je građanima omogućeno da na jednostavan, brz i efikasan način elektronski podnesu zahteve za izdavanje uverenja iz oblasti vojnih evidencija.

Ovim unapređenjem omogućeno je elektronsko podnošenje zahteva za:

  • Uverenje o učešću u ratu,
  • Uverenje da se lice ne vodi u vojnoj evidenciji,
  • Uverenje da se lice vodi u vojnoj evidenciji,
  • Uverenje o regulisanoj vojnoj obavezi i
  • Uverenje o odsluženom vojnom roku.

- Uvođenjem novih elektronskih usluga Ministarstva odbrane potvrđujemo kontinuitet digitalne transformacije javne uprave. Ove usluge, pored postojeće usluge Prijava kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka, predstavljaju naredni korak u unapređenju dostupnosti usluga javne uprave kroz elektronsku komunikaciju i podnošenje zahteva bez odlaska na šalter. To je potvrda naše posvećenosti da javna uprava bude brža, efikasnija i dostupna svima. Кontinuirano radimo na tome da građani sve veći broj administrativnih postupaka mogu da završe onlajn, bez čekanja i nepotrebne papirologije. Uvođenjem ovih pet novih usluga nastavljamo da gradimo modernu elektronsku upravu po meri građana - izjavio je direktor Кancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović.

Foto: Marina Jančević

Za korišćenje usluga potrebno je da korisnik bude registrovan na Portalu eID, odnosno da je eGrađanin, i da bude prijavljen na Portal eUprava jednim od tri ponuđena načina, korisničkim imenom i lozinkom, mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, nakon čega popunjava jednostavnu elektronsku formu zahteva, navedeno je u saopštenju Кancelarije za IT i eUpravu.

