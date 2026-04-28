Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primio je danas u Palati Srbija polaznike 15. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane i poručio da je kontinuirano ulaganje u znanje i usavršavanje kadrova jedan od ključnih stubova stabilnog i efikasnog bezbednosnog sistema.

Dačić je istakao da savremeni izazovi sa kojima se suočavamo zahtevaju ne samo opremljenost i institucionali kapacitet, već pre svega ljude koji poseduju veliko znanje i sposobnost donošenja odgovornih odluka u složenim okolnostima.

Kako je poručio ministar Dačić, upravo iz tih razloga ulaganje u obrazovanje u oblasti bezbednosti i odbrane znači ulaganje u sigurniju budućnost svih građana.

Dačić primio polaznike 15. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane Foto: Mup

On je istakao veliki značaj Visokih studija bezbednosti i odbrane kao mesta gde se usavršava strateško razmišljanje i upravljanje krizama i poručio polaznicima 15. klase da ostanu posvećeni, istrajni i otvoreni za stalno učenje.

Na kraju, ministar je polaznicima poželeo uspeh u daljem profesionalnom usavršavanju i naglasio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da podržava razvoj obrazovnih programa i stručno usavršavanje, prepoznajući znanje kao najvredniji resurs svakog uspešnog bezbednosnog sistema.

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE SLETEO U BEOGRAD Parmelana dočekao ministar Ivica Dačić uz poruku: "Poštovani predsedniče, dobro došli u Srbiju!" (FOTO)
PolitikaDAČIĆ PRISUSTVOVAO SASTANKU U AKABA PROCESA: Srbija pouzdan partner u borbi protiv kriminala
Ivica Dačić
PolitikaMINISTAR DAČIĆ U ATINI SA MIHALISOM HRISOHOIDISOM: Razgovor o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu
PolitikaDAČIĆ SA DENDIJASOM U ATINI: Razmotrili mogućnosti za unapređenje sveobuhvatne saradnje, posebno u oblasti bezbednosti
