Revolucija u UKCS: Prvi put u Srbiji urađena operacija koja menja sve u lečenju moždanog udara
U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije nastavlja se intenzivan razvoj i modernizacija kroz ulaganja u infrastrukturu, najsavremeniju medicinsku opremu i stručni kadar, sa ciljem daljeg unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane Srbije.
Direktorka UKCS, Jelena Drulović, istakla je gostujući na RTS-u da ova ustanova, kao najveći zdravstveni sistem u zemlji, godišnje realizuje gotovo dva miliona pregleda i oko 80.000 operacija, dok se na bolničkom lečenju zbrine više od 120.000 pacijenata. Podaci o radu dodatno potvrđuju značaj UKCS - samo u prvom kvartalu ove godine obavljeno je oko 20.000 operacija, dok je u Urgentnom centru registrovano gotovo 100.000 pregleda.
- Izuzetno smo ponosni na sve što smo postigli, ali i na ono što nas očekuje. Uskoro ćemo imati još šest angio-sala, u kojima će se izvoditi najkompleksnije kardiološke i hirurške intervencije, uključujući minimalno invazivne procedure koje značajno unapređuju lečenje i oporavak pacijenata - naglasila je prof. Drulović.
Poseban iskorak predstavlja i uvođenje potpuno nove procedure u lečenju pacijenata sa hemoragijskim moždanim udarom, koja je u Univerzitetskom kliničkom centaru Srbije izvedena po prvi put. Reč je o minimalno invazivnoj intervenciji kojom se uklanja hematom iz mozga, što do sada nije bilo moguće u domaćoj praksi.
„To je velika stvar za naš zdravstveni sistem. Do sada nismo imali mogućnost da na ovaj način tretiramo ove pacijente. Po prvi put smo sproveli ovu proceduru i rezultati su izuzetni – nakon intervencije nije bilo prisustva krvi u mozgu. Verujemo da je ovo početak potpuno novog pristupa u lečenju ovih pacijenata. Sada ovim otvaramo potpuno novo poglavlje u lečenju moždanog udara“, istakla je prof. Drulović.
Paralelno sa unapređenjem tehnoloških kapaciteta, u toku su i obimni radovi na rekonstrukciji više klinika, među kojima se posebno izdvaja Klinika za ginekologiju i akušerstvo, koja će nakon završetka radova raspolagati savremenim kapacitetima i značajno poboljšanim uslovima za pacijente.
„Radovi su obimni, ali je najvažnije da se zdravstvena delatnost ne prekida. Pacijenti sve vreme imaju punu zdravstvenu zaštitu, dok istovremeno stvaramo uslove za još kvalitetnije lečenje u budućnosti“, istakla je direktorka UKCS.
U narednom periodu planirano je i otvaranje Centra za multiplu sklerozu, koji će omogućiti sveobuhvatan, multidisciplinarni pristup lečenju pacijenata.
Univerzitetski klinički centar Srbije nastavlja da razvija kapacitete i uvodi savremene medicinske standarde, potvrđujući svoju ključnu ulogu u zdravstvenom sistemu Republike Srbije i posvećenost unapređenju zdravlja građana.