Dan Biblioteke Matice srpske obeležen je danas, a gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da je ta ustanova jedan od stubova našeg kulturnog i nacionalnog identiteta, a u Biblioteci Matice srpske puna dva veka je sabirano znanje i čuvana svest o tome ko smo, odakle dolazimo i kuda idemo.

- U godini kada sa ponosom obeležavamo dva veka postojanja Matice srpske, jednog od stubova našeg kulturnog i nacionalnog identiteta, Dan Biblioteke Matice srpske ima poseban značaj. Puna dva veka u Biblioteci Matice srpske je sabirano znanje, i čuvana svest o tome ko smo, odakle dolazimo i kuda idemo - rekao je Mićin.

Dodao je da je to mesto gde je srpska reč preživljavala kada je bila progonjena i uzdizala se kada je narod imao snage da je ponovo izgovori gromkim i punim glasom.

- Dva veka trajanja nisu samo puki broj, to je obaveza, čast i zavet. Zavet da knjiga bude štit, da kultura bude oslonac i da identitet ne bude predmet zaborava, već izvor narodne snage - rekao je Mićin.

Prema njegovim rečima, Biblioteka Matice srpske čuvar našeg jezika, naše pismenosti i našeg pamćenja.

- Ona je jedan od najčvršćih stubova našeg grada. Bez nje, Novi Sad ne bi bio ono što jeste, grad knjige, grad kulture, grad koji je s razlogom poneo ime Srpske Atine. Neka nam Matica ostane orijentir stremljenja kulturnog delovanja i riznica istinskih vrednosti naše nacije - poručio je Mićin.

U saopštenju kabineta gradonačelnika Mićina navodi se da je na početku svečanosti, blagoslov uputio Mitropolit bački gospodin Irinej, a pozdravne reči domaćini predsednik Matice srpske Dragan Stanić i upravnik Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović.

Prisutan je bio i predsednik Skupštine AP Vojvodine Balint Juhas, a obratili su se ministar kulture u Vladi Srbije Nikola Selaković i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.