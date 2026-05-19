Radmilo Belić, Srbin iz Atine, o incidentima naših građana na letovanju u Grčkoj

Sezona u Grčkoj je sve bliža, a pravila su se drastično pooštrila! Od novih kamera koje beleže svaki saobraćajni prekršaj, preko rigoroznih kazni za pojaseve i parking, pa sve do upozorenja na internet prevare sa apartmanima - Radmilo Belić iz prve ruke savetuje srpske turiste kako da im odmor ne presedne zbog nepažnje.

Belić je na svoj Jutjub kanalu objavio video-snimak pod nazivom "Počinje sezona".

- Zagazili smo u maj mesec i ono što je bitno, polako ali sigurno, već krajem maja će prvi turisti krenuti da dolaze u Grčku. Šta su novine u odnosu na prethodnu sezonu? Pa prva novina je EES sistem. E sada, što se tiče Grčke, problem ovog sistema je na graničnim prelazima što dodatno usporava prelaz ljudi, jer nije isto kad date samo pasoš, kad vam udare pečat, i kad treba da se slikate, pa da date otisak prstiju, pogotovo kod ljudi, nekih koji nisu vični - navodi Belić.

Podsetio je da su vlasti u Grčkoj dale garancije da će privremeno obustaviti EES sistem i da će preći na pečatiranje pasoša, a to se odnosi na putnike iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine.

Foto: Shutterstock, mup.gov.rs

- Da budem jasan, ne postoji nikakva zvanična odluka, ovo je nezvanično. Naravno, tako će i biti, ali ne odnosi se samo na građane Srbije, nego na sve one koji se zateknu u momentu kada se sistem suspenduje. Dakle, to treba da znate. U slučaju da se nalazite u toj situaciji, vodite računa da vam udare pečat u pasoš.

To je jako važno i, naravno, uvek vodite računa u tim gužvama kad dajete dokumenta, kad vam vraćaju, da proverite pre nego što odete da li su vam sva dokumenta vraćena, jer znate kako, i ti policajci su živi ljudi i u tim gužvama mogu da pogreše - navodi Belić.

Dešavalo se da ne vrate neke pasoše i onda nastaju ozbiljni problemi.

- Dakle, ono što treba da znate je da u tom slučaju uvek kad vam vraćaju dokumenta da prvo pogledate da li su sva dokumenta tu. Znači, to se misli na pasoš, saobraćajnu dozvolu, vozačku dozvolu i sve što ste predali - ističe Belić.

Podsetio je da su se pravila i kontrola grčke policije u vožnji izuzetno pooštrila.

- Razlog je zbog toga što je bilo mnogo saobraćajnih nesreća, a i Grci nisu ne spadaju u vozače koji vode računa kako voze. Voze brzo, divlje, i zbog toga su se pooštrile kontrole i kazne, a posebno bih skrenuo pažnju svima koji kad ulazite u gradove da su postavljene kamere.

Kamere koje beleže sve, svaki prekršaj, i vodite računa, vozite po propisima. Uostalom, na odmoru ste, nema razloga za žurbu, apsolutno. Došli ste da se odmorite, ne žurite nigde, uživajte u vašem boravku. Nemojte da zbog nestrpljenja pretvorite svoj odmor u jedan veliki problem - rekao je on.

Potom je apelovao na turiste da vode računa gde se parkiraju.

- Nemojte parkirati nikako na mestima koja su obeležena za osobe sa invaliditetom. Tu su kazne rigorozne, sa pravom, i ovaj, tamo gde nije dozvoljeno, jer već znate proteklih više godina da se skidaju tablice. Hajde, to što ćete da platite kaznu, to ćete da platite, ali problem je vraćanje tablica. Možete da imate problema, vodite računa.

Takođe bih skrenuo pažnju oko vezivanja pojaseva, i tu su sada izuzetno pooštrili. Nema tolerancije, nulta tolerancija, pa sam čak čitao da je nekim ljudima zbog suvozača koji nije vezao pojas, vozaču oduzeta privremena vozačka dozvola - rekao je Belić i dodao:

- Vezivanje pojaseva je obavezno i napred i nazad. Oni koji imaju malu decu znaju pravila. Treba da imate sedište za dete. Naravno, pročitajte tačno do koliko. Nije vezano za godine, već veličine deteta. Sledeće, uzmete zdravstveno osiguranje. Čovek ne zna šta može da se desi, i to vam daje jednu mirnoću. Tako da, ako se ne daj Bože nešto desi, da vam budu pokriveni troškovi, ne daj Bože bolnice ili bilo čega. Nikad se ne zna, dešava se, tako da o tome vodite računa.

Vlasnike automobila je savetovao da uzmu međunarodno osiguranje.

- Hteo bih još sledeće da kažem, to je čuveni sistem 112 koji je u celoj Evropskoj Uniji. On služi za zaštitu i slanje upozorenja u slučaju nepogoda vremenskih ili uopšte prirodnih nepogoda, požara, zemljotresa, poplava. Toga je bilo u Grčkoj, i ako se to dogodi ili ako se najavi neko nevreme, vi ćete dobiti poruku sa broja 112. Poruka je u gornjem delu na grčkom jeziku, donjem je na engleskom, i u tim slučajevima pridržavajte se uputstva koje vam je poslato.

Potom je apelovao na turiste koji direktno sami traže smeštaj da povedu računa s obzirom na veliki broj internet prevara.

- Pre nego što krenete proverite pasoš na vreme kada vam ističe, pasoš mora da važi minimum još 90 dana u momentu kada izlazite iz Grčke ili bilo koje druge zemlje. Ukoliko vidite da ćete da probijete to, izvadite novi pasoš, jednostavno.