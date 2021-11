KAKO DO ŽIVOTNOG SMISLA: Ovo su 3 saveta čoveka koji je preživeo koncentracione logore

U vreme pandemije, koja traje već dve godine sa velikim brojem žrtava, mnogi su počeli da sumnjaju da život ima smisla. U svojoj knjizi „Čovekova potraga za smislom“, Viktor Frankl, austrijski psihijatar i čovek koji je preživeo Holokaust, dao je tri recepta za pronalaženje smisla u teškim situacijama, koje je psiholog Džošua Huk prepričao. Pronađite ih u nastavku.

Kroz naše akcije

Frankl je pisao kako je smisao moguće pronaći kroz aktivnost, kroz ono što radimo.

Sam Frankl je bio zainteresovan i da pomaže drugima i za psihoterapiju. Želeo je da napiše knjigu o terapiji koja bi opisala njegov teoretski i praktičan pristup pomaganju ljudima koji se bore sa emocionalnim problemima. Kada je završio u koncentracionom logoru, bio je primoran da se liši svega što poseduje, samim tim i jedinog primerka svog rukopisa za knjigu. Zbog toga tokom vremena provedenog u logoru Frankl nije prestao da razmišlja o svojoj knjizi. Iznova ju je pisao u mislima. Ova svakodnevna aktivnost je njegovom životu dala smisao.

Kroz naše veze

Pored rada, Frankl je verovao da smisao može doći kroz povezanost sa onima koje volimo.

Ove veze odnose se na naše odnose sa partnerom, porodicom i prijateljima. One takođe mogu biti i veze sa Bogom i onostranim. Tokom vremena provedenog u logoru, Franklova sećanja na suprugu, kao i vera u Boga pomogli su mu da oseti smisao.

Kroz našu patnju

Ponekad je situacija u kojoj se čovek nađe takva da je nemoguće upustiti se u smisleno delanje. S druge strane, postoje i situacije u kojima nam je uskraćen kontakt sa onima do kojih nam je stalo. Frankl je iskusio oba scenarija. Odvojen od svojih voljenih i bez mogućnosti da se bavi svojom praksom, došao je do zaključka da je moguće pronaći smisao i usred velike patnje. Posmatrajući ostale logoraše došao je do zaključka da bi oni koji odustanu ubrzo i umrli, dok bi preživeli oni koji se s patnjom nose s hrabrošću i oni koji su imali određeni dignitet. Način na koji čovek živi svoj život usred patnje može usaditi osećaj smisla.

