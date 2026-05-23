Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je, nakon panela na kojem je učestvovala na forumu GLOBSEC 2026 u Pragu, da bi Srbija članstvom u Evropskoj uniji, odnosno ulaskom u Šengen zonu, postala mnogo konkurentnija, a građani bi lakše putovali.

Ona je rekla i da "moramo da razumemo šta plaši određene države članice EU u proširenju", kao i da "nađemo win-win rešenje i za Srbiju, odnosno Zapadni Balkan i za samu EU".

- Prva stvar je da li je nama, ili bilo kome, potrebno pravo veta. Ne mislim da jeste i da smo tu da nešto zaustavljamo ili otežavamo. Pritom mislim da će i sama EU morati da se menja i sprovodi unutrašnje reforme u pravcu da se odluke donose većinski i bez pojedinačnog prava na veto. Druga stvar, za naše građane i privredu je da bitno da postanemo deo evropskog ekonomskog prostora i Šengen zone - rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da je za politiku predsednika Aleksandra Vučića i SNS specifično da su građani na prvom mestu i da razmišljaju šta mogu da urade da bi građanima svakoga dana bilo sve bolje.

- Kada nemate granice i imate slobodu kretanja, onda naši prevoznici ne čekaju više na graniciama, postajete mnogo konkurentiji i sa svim onim što sami radimo za svoju zemlju mi ćemo automatski biti i bogatiji - rekla je Brnabićeva.

Kao primer je navela Rumuniju koja je, otkad je postala članica EU, triplirala svoj BDP.

- Srbija, iako nije članica, od 2012. je takođe triplirala BDP zahvaljujući hrabroj i vizionarskoj politici Aleksandra Vučića i neumornom radu, a sve to bez neverovatnih fondova koje EU daje za svoje članice! A zamislite da smo članica Šengen zone, koliko bi nam to pomoglo da Srbija bude konkurentnija, da lakše privlačimo investitore, osvajamo tržišta, a naši građani dodatno lakše putuju. To su one stvari gde treba da budete praktični i pragmatični. To je najbolja moguća politika i znači onim državama članicama EU koje se plaše da li će proširenje značiti dodatno birokratsko opterećenje za EU - rekla je ona.

Naglasila je da moramo da pokušamo da nađemo kompromis između dve stvari i da moramo da počnemo da razmišljamo o drugom kontekstu proširenja.

- Drago mi je štro je predsednik Vučić hrabro pokrenuo tu temu i ona, koliko god kritikovana od nekih u Srbiji zavredela je ogromnu pažnju u okviru samih članica Evropske unije, Evropskog parlamenta i Evropske komisije - rekla je Brnabićeva i dodala da je bilo zanimljivo da se vidi kako države članice različito razmišljaju o proširenju.

Brnabićeva je naglasila da je učešće Srbije na Globalnom bezbednosnom forumu "GLOBSEC 2026" u Pragu bilo uspešno i istakla da država mora intenzivnije da razgovara sa članicama EU koje su skeptične po pitanju evrointegracija Srbije.

- Mi imamo mnogo stvari oko kojih se ne slažemo. Dakle, zajednička spoljna bezbednosna politika, taj pritisak oko Ruske Federacije i sankcija ne prestaje. Ali, mi branimo tu našu principijelnu poziciju i to se neće promeniti dok smo mi na vlasti. To su stvari gde morate da budete duplo i više od toga aktivni u odnosu na sve ostale, da razgovarate s ljudima i da branite tu poziciju i širite neko razumevanje sa različitim državama članicama Evropske unije - rekla je Ana Brnabić.