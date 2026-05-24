Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rano jutros po našem vremenu stigao je u Kinu, gde će boraviti u petodnevnoj zvaničnoj poseti na poziv predsednika NR Kine Sija Đinpinga.

- Sleteo sam u Peking sa osećajem velike odgovornosti i dubokog poštovanja prema trenutku u kojem predstavljam Srbiju na, bez sumnje, najvažnijoj poseti u svojoj političkoj karijeri. Doček koji je priređen našoj delegaciji, uz srdačnost, toplinu i iskreno uvažavanje, još jednom je pokazao koliko su odnosi Srbije i Kine čvrsti, prijateljski i građeni na međusobnom poverenju.

- U ovakvim trenucima još snažnije osećate težinu obaveze koju nosite prema svojoj zemlji i narodu. Sve godine borbe, rada i teških odluka dobijaju dodatni smisao kada vidite koliko je Srbija danas poštovana i uvažena među najvećim državama sveta.

- Imaću priliku da razgovaram sa predsednikom Si Đinpingom, iskrenim i velikim prijateljem Srbije, liderom koji je svojim odnosom prema našoj zemlji pokazao poštovanje kakvo ćemo umeti da cenimo i pamtimo. Upravo zahvaljujući takvom prijateljstvu i međusobnom poverenju, Srbija i Kina danas grade odnose koji su među najsnažnijima u savremenom svetu. Pred nama su važni razgovori o budućnosti, novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak naše zemlje i bolji život građana.

- Prijateljstvo naših naroda pokazalo se i u najtežim vremenima, a danas zajedno gradimo odnose koji donose stabilnost, rezultate i dugoročnu sigurnost. Uveren sam da će ova poseta dodatno osnažiti veze Srbije i Kine i otvoriti novo poglavlje saradnje koje će ostaviti dubok trag u godinama pred nama, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji sa suprugom boravi u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini, na ceremoniji svečanog dočeka u Pekingu.

Predsedniku Vučiću na aerodromu je, nešto pre 6.30 časova po našem vremenu, priređen svečani doček uz crveni tepih i počasni stroj garde. Posetu prate jake mere obezbeđenja na aerodromu.

Predsednik je izašao iz aviona sa obeležjima Republike Srbije u pratnji supruge Tamare Vučić.

Po izlasku iz aviona, predsednik se pozdravio i duže razgovarao s kineskim zvaničnicima koji su ga dočekali, a potom su predsednik i njegova supruga dobili bukete cveće od dečaka i devojčice u okviru dočeka, te se crvenim tepihom uputili ka limuzini koja ih je čekala.

Vučić je u Kinu stigao nedugo posle poseta najznačajnijih svetskih lidera, predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Glavni fokus posete predsednika Srbije biće razgovori sa vrhom kineske države – predsednikom Sijem Đinpingom i premijerom Lijem Ćijangom. Teme su strateške: od bilateralnih odnosa i čeličnog prijateljstva, do konkretnih međunarodnih i regionalnih pitanja od zajedničkog interesa. Pored političkih sastanaka, Vučić će održati i važno predavanje na prestižnom Đinghua univerzitetu, mestu rezervisanom samo za najuticajnije svetske državnike.

Koliki je značaj ove posete najbolje ilustruju najavljeni ugovori. Planirano je potpisivanje dve velike zajedničke izjave, kao i najmanje 33 sporazuma i ugovora koji će trasirati put srpske privrede u budućnost. Očekuje se da će direktne investicije dogovorene u Kini dostići vrednost od milijardu evra, fokusirajući se na reindustrijalizaciju zemlje.

- Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik Si i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od 30. Jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije - poručio je Vučić uoči polaska.

Predsednik Srbije je takođe izjavio da mu je ovo najvažnija poseta u dosadašnjoj karijeri.

