Ističući da je poseta Kini od ogromnog značaja za našu zemlju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas tokom obilaska Velikog kineskog zida da očekuje potpisivanje više od 30 važnih sporazuma i dogovora, dok je u razgovoru sa kineskim novinarima priznao da oseća veliku tremu uoči predstojećeg sastanka sa predsednikom Si Đinpingom.

- Ovo je verovatno rutinska poseta za naše domaćine, mi smo iz male zemlje najveće na Zapadnom Balkanu i za nas je od najveće važnosti i nadam se da ćemo potpisati više od 30 dogovora i sporazuma i da proširimo polja naše saradnje i da zamolimo našeg velikog prijatelja predsednika Si Đinpinga da nam pomogne kako bismo imali što bolje reuultate na polju robotike. Moramo da držimo korak sa najvoljim državama u svetu uz pomoć Kine to možemo - rekao je Vučić.

Upitan šta bi poručio rekao je da želi da naglasi da cenimo naše čelično prijateljstvo, da volimo kineski narod i da želimo da vidimo više turista, investicija iz Kine.

- Hvala Kini što je bila uz nas u teškim vremenima. Čelično prijateljstvo nije samo fraza, mi smo dokazali to na konkretnim primerima. Dođite u Srbiju, posetite je i daćemo sve od sebe i da što više ljudi pošaljemo u Kinu da nauče dosta od vas - rekao je predsednik Srbije.

Vučić na Kineskom zidu

Govoreći o razlozima zbog kojih je posetu započeo upravo obilaskom Velikog kineskog zida, predsednik je objasnio da je to učinio na predlog samog predsednika Sija, ističući da je ovo savršeno mesto da se prikažu srpski običaji i tradicija. Uz napomenu da se oseća posebno ponosnim zbog nastupa naših mladih talenata, Vučić je kroz osmeh dodao da je svestan svog nadimka "577" (Vu-či-ći) pod kojim ga poznaju u Kini, zapitavši prisutne da li uopšte postoji bolje mesto od ovog istorijskog zdanja za početak ovako važne misije.

- Prikazali tradicionalno kolo i pesme na ovom neverovatnom mestu. Rekao sam ambasadoru Kine Li Mingu da ljudi koji su izgradili ovaj zid su nepobedivi ljudi. To govori o njihovoj volji, doslednosti, želji da odbrane državu i suvereneitet, ali predstavlja i trud i posvcećenost kineskog naroda kome se veoma divim. Srećan sam što sam ovde prvi put. Moramo da imamo još priprema za sastanak sa predsednikom Sijem koji je pravi prijatelj srbije. malo sam uznemiren i nadam se da će dobro proći - rekao je Vučić.

Istakao je da je srećan što ima priliku da vidi i obiđe Veliki kineski zid, kao i da je neverovatno videti šta su ljudi izgradili pre više od 2000 godina.

On je nakon nastupa nacionalnog Ansambla "Kolo", rekao da do sada nije imao priliku da obiđe Veliki kineski zid kao ni Zabranjeni grad, jer je prilikom ranijih poseta imao hiljade drugih obaveza i razgovore sa državnicima i kompanijama.

- Oduševljen sam vašom istorijom, kulturom i običajima. Snaga konsistentnost, mudrost, odbrana suvereniteta i integriteta države, sama izgradnja zida je fascinantna, posebno na ovom terenu. Ne bi bilo lako ni danas izgraditi ovako nešto. Hvala vam što ste nas doveli ovde - rekao je Vučić.

Kineski domaćini poveli su Vučića i srpsku delegaciju u kratak obilazak Velikog kineskog zida prilikom čega su objasnili istorijat.