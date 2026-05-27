Ni ostali učesnici u borbi za svrgavanje legalno izabranih vlasti u Srbiji ne drže mnogo do morala, vodeći se onom ciničnom dosetkom "kome je do morala neka ide u crkvu", ali Manojlović i njegov pokret "Kreni-promeni" ne trude se ni da sačuvaju privid onoga što se od učesnika u javnom životu nekad tražilo - privid morala.

Gladni moći i vlasti, oni se ne stide nijedne prevare i nikakv im trik nije stran. Bez srama se laktaju i grabe od onih koji bi morali da im budu saveznici u pohodu protiv vlasti. Ko je imao pse, zna da se često nađe jedan kojem hrana u njegovoj činiji nikad nije dovoljna ni dovoljno dobra negi kidiše i reži na ostale i gura njušku u njihove činije… E pa, to je taj rad.

Ovih dana dobio je presudu po kojoj Dinko Gruhonjić i njegov portal Autonomija treba da mu isplate 224.000 dinara jer su ga u jednoj kolumni 2021. nazvali "kleronacionalistom"! Gruhonjić sada tvrdi da bi isplata te sume ugrozila opstanak portala i traži donacije od simpatizera. Kvaka je u tome što je Autonimija jedan od najistaknutijih blokaderskih medija, a Savo jedan od najistaknutijih blokadreskih pokrovitelja. Bar na rečima…

Lider pokreta poznatijeg po vicu "Kreni pa stani" nego po originalnom imenu, naime, u medijima poručuje: Za nas je najbolja strategija podrška Studentskoj listi“, javno podržava prikupljanje donacija i poziva građane da se pridruže akcijama koje studenti iniciraju, a od opozicije traži da ne učestvuju na izborima i da stane uz blokadere "ne očekujući ništa zauzvrat".

I još, pazite samo, ovo: Savo smatra da opozicija treba da podupire studentske zahteve, da im pruža logističku pomoć i širi narativ o promenama - ali bez isturanja svojih omladinaca radi "kvarnog preuzimanja" protesta.

Samo što kolegama iz opozicije nije rekao: „… jer smo mi kvarno već u dobroj meri protest preuzeli“!

U vreme obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice, "Studenti u blokadi" sa beogradskog FON-a optužili su pokret "Kreni promeni" da "svojata komemorativni skup 1. novembra u Novom Sadu" i da snimke studentskih akcija postavlja na svoj sajt i predstavlja kao svoje.

Nije preterivanje kad se kaže da Savo "drži" blokadersku scenu u Novom Sadu!

Pre neki dan je tak na društvenim mrežama obajvljen snimak studenta koji medijima "ispred studenata“ saopštava da je "studentska lista završena". Taj je momak (A. P. - ime poznato redakciji) dugogodišnji član i aktivista „Kreni-promeni“.

Ima još: jedan od najagilnijih blokadreskih naloga na X, nalog studenata u blokadi Fakulteta tehničkih nauka, administrira V. P. (i njegovo puno ime poznato je redakciji) - istaknuti aktivista „Kreni-promeni“.

Na ovom nalogu objavlljena je sramna ucena "poznatim ličnostim u Srbiji" da snime svoju podršku blokaderima i dostave je nalogi, inače će njihova imena biti objavljena na stubu srama. A kad se na njih sručila lavina kritika i kad su građani shvatili da Savovi blokaderi koriste staljinističke metode - na nalogu su objavili da su se šalili!

I to nije sve… Savo se izveštio: članove svog pokreta potura medijima kao „studente“,, i onda oni verglaju Savovu priču.

Pre dve nedelje tako je Utisku nedelje nastupila aktivistkinja "Zbora Stari gard“ povezanog sa KP, izvesna Tara Blagojević, predstavljena kao „studentikinja“ iako ima 35 godina. Pažljiviji gledaoci prisetili su se da su je viđali na N1 u vreme blokada kada je ispred studentskih domova i fakulteta davala izjave "o situaciji", a u Utisku je – baš kao Savo - zagovarala izlazak samostalne studentske liste na izbore i oštro kritikovala tradicionalnu opoziciju. Baš kao što je to u istoj emisiji govrio i „student“ Luka Đorđević, na društvenim mrežama već iste večeri prepoznat kao dugogodišnji politički aktivista Savovog KP.

I tako…

Savo, naravno, neće odgovoriti na pitanje: Zašto kažeš "studenti" kad misliš na "Kreni promeni"?, jer je i nama i njemu jasno da odgovor znamo.