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Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je danas nedavnu višednevnu posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini kao istorijsku i istakao da je to najznačajnija tačka u dosadašnjem prijateljstvu dve zemlje.

Ambasador je rekao da je predsednik Vučić savršeno predstavljao Republiku Srbiju i narod Srbije tokom posete i zaslužio poštovanje kineskog naroda.

- Video sam toliko njegovih obožavalaca u Kini koji su pratili posetu predsednika svuda gde je išao. I u Pekingu i u Šangaju i u Đasingu, svuda su objavljivane vesti na društvenim mrežama. Predsednik se zalagao i predstavljao Srbiju i mislim da je to najvažniji deo naših odnosa - da se poštujemo - istakao je Li za Tanjug, prenosi Blic.

On je dodao da Vučić zahvaljujući svom liderskom pristupu i iskrenosti u prijateljstvu prema kineskom narodu u Kini ima ogroman broj obožavalaca.

- Postao je toliko poznat da ga svi prepoznaju kada se šeta gradovima Kine: da, to je predsednik Vučić - on je naš dobar prijatelj - istakao je Li.

Mnogi posetioci i investitori iz Kine, smatra Li, dolaze u Srbiju zahvaljujući Vučićevoj popularnosti među kineskiim narodom, što se videlo i tokom posete.

- Svuda gde ode ima mnogo kineskih turista i običnih ljudi koji ga slede - i oni su na licu mesta vadili telefone i snimali ga, slikali ga, svaki njegov pokret, svaku njegovu reč su beležili. Toliko vole predsednika Vučića da je za tih pet dana u Kini uvek bio u vrhu svih tema na TikToku i drugim društvenim mrežama - rekao je ambasador.

1/30 Vidi galeriju Vučić u Kini: Četvrti dan posete, roboti igrali Moravac Foto: Kurir.rs

Na pitanje koje su konkretne koristi koje će narodi Srbije i Kine imati nakon Vučićeve posete Kini, Li je rekao da je postignut dogovor da se gradi zajednička budućnost dve zemlje i istakao da je to posebno važno u haosu koji trenutno vlada u svetu, jer su izvesnost i predvidivost potrebnije nego ikada pre.

Podsetio je da su predsednici Si i Vučić potpisali ili najavili 33 sporazuma o saradnji u oblastima ekonomije, trgovine, nauke, inovacija, obrazovanja i drugih, i naveo da će pogodnosti koje ti sporazumi obezbeđuju biti realne i opipljive, kao i da je Vučić prilikom posete najavio više od 900 miliona dolara novih kineskih investicija u Srbiju.

Istakao je da je dosadašnja saradnja dve zemlje uglavnom bila vezana za infrastrukturu u okviru inicijative Pojas i put, ali da se sada ta saradnja širi "na masovnom nivou".

05:19 Veličanstven doček za predsednika Vučića Izvor: Kurir

- Vi ste već pomenuli nove tehnologije, obnovljivu energiju. Hoću da naglasim jednu oblast, a to je veštačka inteligencija i robotika, jer tokom posete sam i ja lično učestvovao u jednoj prezentaciji humanoidnih robota i mogu sada da kažem sa zadovoljstvom da je najavljeno da će biti uspostavljena prva baza za proizvodnju u Srbiji. To je, dakle, jedna od prvih baza u Evropi. Veštačka inteligencija je vodeća industrija za budući razvoj i mislim da je to primer naše buduće saradnje - naglasio je Li.

Istakao je da Srbija i Kina mogu sarađivati i u oblastima biomedicine, obnovljive energije i električnih vozila.

- Srbija ima jako dobre osnove, jako dobre prednosti i imate izuzetne naučnike. Tako da, ako Kina i Srbija mogu da nastave još bliže da sarađuju, mislim da možemo da sve te potencijale pretvorimo u realnost i Srbija može da postane jedna od vodećih zemalja u regionu i u ovom delu sveta što će dalje podsticati, ekonomski razvoj zemlje - naveo je Li.

Ambasador je rekao da smatra da čelično prijateljstvo dve zemlje čini Srbiju atraktivnom za kineske kompanije, jer investicije podrazumevaju poverenje.

- Drugi razlog je da je Srbija geografski u dobroj poziciji i bogata je resursima, Srbija ima prednosti na tržištu, zatim u smislu radne snage, kapitalu i mnogim drugim oblastima, tako da kompanije same odlučuju da li su zainteresovani ili ne, a ja sam video, svojim prisustvom su potvrdile da jesu - kazao je Li.

Na pitanje da li je uručenje Ordena prijateljstva predsedniku Vučiću dobar signal za dalji razvoj odnosa, Li je rekao da je to možda bio i najvažniji deo posete.

- Taj orden predstavlja našu dugoročnu prijateljsku istoriju, to predstavlja našu plodonosnu saradnju do danas i predstavlja našu svetlu budućnost i nastavak saradnje, tako da je ovo zaista istorijski trenutak. Bio sam tamo lično, video sam mnoge ljude, video sam ljude koji su bili dirnuti, zato što je ovo zaista najviša počast koju kineska vlada može da da svojim prijateljima iz drugih zemalja - rekao je on.

Li je dodao da se ceremonija prenosila širom Kine sa velikom gledanošću, i da je kineski narod imao prilike da se podseti koliko je prijateljstvom sa Srbijom čvrsto i dugoročno.

Govoreći o poseti Vučića Kineskom zidu gde je izvedeno srpsko kolo, Li je rekao da je to bio jedan od najdirljivijih trenutaka.

- Predsednik Vučić je rekao da Kineski zid simbolizuje kineski narod i našu nezavisnost, suverenitet i borbu protiv strane agresije. I to je nešto što je zajedničko Srbiji i Kini, taj duh. Srbija je takođe junačka nacija - poručio je on.