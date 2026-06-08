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„PUPS je bio, jeste i biće simbol socijalne pravde. Naša osnovna misija je borba za socijalno odgovornu državu – za ljude koji žive od svog tekućeg i minulog rada“, izjavio je na šestoj redovnoj izbornoj sednici skupštine Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS), njen predsednik Milan Krkobabić, kome su delegati iz svih 128 gradskih i opštinskih odbora poklonili puno poverenje i ponovo ga izabrali na dužnost koju je i do sada obavljao.

Foto: Milan Ilić, Rade Prelić

„Prepoznatljivi smo po tome što ne opisujemo stvari, već ulažemo napore da ih menjamo i svakodnevno poboljšavamo život građana - naseljavamo prazne seoske kuće, preko 4300 ih je već useljeno, rešavamo pitanje mobilnosti u selima, pokrećemo privredne aktivnosti, obnavljamo Seoske domove, negujemo lokalne osobenosti“, rekao je Krkobabić.

Foto: Milan Ilić, Rade Prelić

„Ono što ne ističemo a podrazumeva se, je beskompromisna odlučnost u odbrani nacionalnih i državnih interesa. Teritorijalni integritet i suverenitet za nas su svetinja. A u svemu tome predsednik Republike Aleksandar Vučić ima našu bezrezervnu podršku“ zaključio je Krkobabić.

Foto: Milan Ilić, Rade Prelić

Na Svečanoj sednici održanoj u prepunoj sali Madlenianuma u prisustvu brojnih gostiju iz zemlje i inostranstva, predsednik Republike Srbije i član predsedništva SNS Aleksandar Vučić je izjavio da veruje da će i na naredne izbore ove dve partije izaći zajedno, jer imaju partnersku i vrlo korektnu saradnju. „Verujem da ćemo na tim izborima, uprkos ogromnim izazovima i brojnim pritiscima spolja i do sada neviđenim pritiscima iznutra, uspeti da pobedimo i nastaviti sa promenama koje smo započeli, nastaviti da menjamo lice Srbije i nastaviti da činimo naše građane zadovoljnijim nego što su bili do juče“, rekao je Vučić.