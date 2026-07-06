Slušaj vest

Crna Gora namerava da usvoji ustavne promene koje je, prema pisanju tamošnih medija, usaglasila sa Evropskom unijom, a prema kojima srpski, jezik na kome govori ubedljiva većina stanovništva ove zemlje - neće biti službeni jezik u "Montenegru". Oko ovih ustavnih promena su se još pre početka zasedanja Skupštine u Podgorici 6. jula usaglasile i sadašnja i bivša vlast, odnosno parlamentarna većina koju predvodi premijer Milojko Spajić i Nova srpska demokratije (NSD) Andrije Mandića, Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića, dok je protiv jedino Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića, koji je kazao da su "ustavne promene najantisrpskiji dokument u istoriji Crne Gore"!

Ova informacija izazvala je pravu buru i u Srbiji u Crnoj Gori, a posebno je skandalozna činjenica što će ove ustavne promene bez garantovanog statusa srpskog jezika u Crnoj Gori podržati NSD Andrije Mandić, koja je na vlast i došla zahvaljujući poverenju stotine hiljada prosrpskih glasača u Crnoj Gori. Analitičari ocenjuju da je koalicija koja je decenijama obećavala odbranu srpskih nacionalnih interesa i ravnopravnost srpskog jezika sada se nalazi pred ključnim istorijskim ispitom!

Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković kaže za Kurir da ko makar malo prati crnogorsku politiku poslednjih meseci mogao je da primieti "radikalni zaokret Andrije Mandića od stopostotnog Srbina do 200 procentnog Evropejca."

Vladislav Dajković, lider Slobodne Crne Gore Foto: Kurir Televizija

- Iako će ova bruka biti na teret cele vladajuće koalicije, posebno treba istaći činjenicu da upravo Andrija Mandić daje presudne glasove za antisrpske odluke u proteklom periodu: od slanja “crnogorske vojske” u rat protiv Rusije, od odbijanja trobojke za narodnu zastavu, pa sve do glasanja da je Srbija okupatorska zemlja. Onaj koji ignoriše sopstvena programska načela i sve to pravdajući “novim odgovorom za novo vreme” ne može biti iskren predstavnik srpskog naroda u Crnoj Gori, ma koliko se potezao argument da "Srbi sada mogu da se zaposle". Ako je cena tog zapošljavanja izdaja srpskih nacionalnih interesa, Dabogda se nikad ne zaposlili - prvo iz moje kuće, pa onda iz svake druge srpske kuće! - odlučno je kazao Dajković.

Predsednik DNP Milan Knežević ranije je poručio u Skupštini Crne Gore da ovo "nisu nikakve ustavne promene već vudu vradžbine parlamentarne većine u pokušaju oživljavanja političkog zombija Ranka Krivokapića, koji mrtav ladan, sa kosom na talase, obitava u vladi, prima platu i vodi najantisrpskiju politiku u Crnoj Gori":

Foto: Printskrin

- Dokument u kojem nema srpskog jezika kao službenog, dokument u kojem nema trobojke kao narodne zastave, dokument u kojem nema dvojnog državljanstva, dokument u kome je himna presuđenog ratnog zločinca Sekule Drljevića, i dokument za koji nije glasao nijedan srpski poslanik 2007. godine. I danas, 20 godina skoro nakon donošenja ovog najantisrpskijeg dokumenta, parlamentarna većina, okupljena oko glavnog vrača sa Ribnice, Johana Satlera, izvodi svoj vudu ples, pokušavajući da podigne političkog zombija Ranka Krivokapića, i na taj način još jednom puca i u Vuka Karadžića, i u Njegoša, i u Marka Miljanova, i u Dučića, i u Crnjanskog, i u srpski jezik, proglašavajući srpski narod kao genocidan već tri puta u ovom parlamentu, a Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu za okupatorsku - rekao je Knežević u Skupštini.

Poslanici crnogorskog parlamenta završili su u petak raspravu o predlozima za izmene Ustava, koje se odnose na Tužilački i Sudski savet, kao i na Centralnu banku, a o kojima će prvo glasanje biti danas. Predstavnici parlamentarne većine poručili su da ustavne izmene ne smeju biti "kamen spoticanja na samom kraju evropskog puta Crne Gore", dok su iz opozicije ponovo zatražili od vlasti da odgovori na njihovu platformu za izlazak iz političke krize.