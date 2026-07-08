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Mađarska poslanica Evropskog parlamenta (EP) iz stranke Fides Anamarija Viček reagovala je na izveštaj izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule o Srbiji i ocenila da je izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji neujednačen jer, kako je navela, "naglašava nedostatke i probleme, dok reforme i ostvareni napredak Srbije nisu dovoljno istaknuti ili su predstavljeni uz rezerve".

Vičekova je izjavila da bi izveštaji o napretku država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji trebalo da se zasnivaju na objektivnom prikazu i pozitivnih i negativnih aspekata. Ona je ocenila da raspravu o izveštaju treba posmatrati u širem političkom kontekstu, navodeći da je Evropska unija poslednjih dana pokazala otvoreniji pristup politici proširenja.

Podsetila je da je, prema njenim rečima, Evropska komisija potvrdila da bi Srbija već tokom jula mogla da otvori Klaster 3 u pristupnim pregovorima sa EU, što je ocenila kao pozitivan politički signal.

Odgovarajući na pitanje novinara o kritikama iz izveštaja koje se odnose na vladavinu prava, slobodu medija i pravosuđe, Vičekova je rekla da je ukazivanje na nedostatke važno, ali da istovremeno treba predstaviti i reforme koje je Srbija sprovela.

- Znači to su prilično neke oštre reči, a kada se radi o napretku ili o nekim reformama koje je Srbija uradila, one se ili ne spominju ili ako se već spominju, uvek je "neko ali". Svaka pozitiva se nekako ublažava ili racionalizuje nekim negativnim stavom - rekla je Vičekova.

Navela je i da je Srbija u prethodnim mesecima usvojila 23 zakona koje je EU tražila u okviru reformskog procesa, kao i da su ove sedmice u skupštinskoj proceduri zakoni pripremljeni u skladu sa preporukama Kancelarije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Dodala je da je Vlada Srbije krajem maja usvojila akcioni plan za unapređenje položaja nacionalnih manjina i ocenila da je Evropska komisija prepoznala sprovedene reforme kada je najavila mogućnost otvaranja Klastera 3 tokom jula.